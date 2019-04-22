«Я йду, але я залишаюся». Прощальний вечір Порошенка день виборів

У цей непростий момент поруч з Порошенком не виявилось ні Гройсмана, ні Кличка, ні Луценка…

Петро Порошенко та його команда напередодні другого туру президентських виборів опинились у надважкій ситуації. Двократний розрив з Володимиром Зеленським після 31 березня (16% проти 30%), за даними соціологів, мав перетворитися у ще більш вражаючий - трикратний. Було очевидно, що навіть вистраждані дебати на стадіоні не могли зламати тренд.

Але Петро Олексійович мусив дограти цю партію. І він це зробив. Чого, чого, а волі до перемоги у президента, який іде, вистачало. Навіть у день тиші, яка панувала в Україні 20 квітня, Порошенко не став відпочивати. Він та його команда пройшли по грані: провели у Вінниці велелюдний чи то мітинг, чи то концерт, у зв’язку із відкриттям чергового сезону… фонтану «Рошен». Хтось відразу розцінив це як відверте порушення закону, навіть із натовпу під час прямої трансляції чулись вигуки «ганьба!». Але президент зі сцени відчеканив: «тут ніякої агітації!». Петро Олексійович вітав вінничан, співав разом з ними гімн та зізнавався я у коханні Марині…

А вже зранку 21 квітня, у Вербну неділю, на яку припав другий тур голосування, глава держави з родиною сходив помолитися до Михайлівського собору. Потім проголосував з «переможним настроєм». Порошенко застеріг українців від веселощів, бо далі буде дуже боляче, натякаючи на невисокі професійні здібності та основний профіль свого опонента. При цьому, попри заклики до виборців прийти на дільниці у вишиванках, сам президент одягнувся у звичайну білу сорочку.

Петро Порошенко голосував не у вишиванці, але з «переможним настроєм»

О 12 годині відкрився штаб Порошенка у «Мистецькому арсеналі». Протягом дня там мав проходити марафон «Цінності, які ми захищаємо»: анонсувались виступи експертів, нардепів від Блоку Порошенка та членів уряду. Та після того, як у мережу потрапили перші проміжні дані екзит-полів, настрій у спікерів та організаторів був відповідний. Всі усвідомили: див не буває.

Прощальний вечір

Показово і те, що протягом дня з величезної фракції БПП до штабу завітали лічені нардепи: Олександр Черненко, Олексій Гончаренко, Володимир Курінний, Валерій Карпунцов, брифінг провів голова фракції Артур Герасимов. Навіть він підійшов до своєї місії без вогника: продовжував повторювати заяложені передвиборчі мантри про безвіз та помісну церкву, які вже ніяк не діяли на виборців. При цьому Герасимов дав зрозуміти, що штаб визнає результати виборів, якими б вони не були, бо все організовано абсолютно демократично.

Олексій Порошенко - один з небагатьох нардепів, які цього дня завітали до штабу Петра Порошенка

Один з найпалкіших агітаторів Порошенка Олексій Гончаренко запевнював, що вже готовий до роботи в опозиції до нового президента. Про те, що опозиція неминуча, свідчили нові і нові «зливи» екзит-полів – усі вони показували вражаюче відставання гаранта: 75 на 25. «Насправді всі були готові до такого результату, бо важко було такий розрив здолати», – переконував у розмові Володимир Курінний.

Саме тому у президентському оточенні, за інформацією «Главкома», ще до 21 квітня почали обговорювати сценарій дострокових парламентських виборів. Швидкий розпуск нинішньої Ради міг би бути вигідним і Зеленському, і Порошенку. Обидва можуть розраховувати, як мінімум, зафіксувати нинішні результати першого туру президентських виборів, і закріпитися у статусі влади та опозиції. Адже до осені мобілізація їхнього електорату може суттєво послабитись, особливо на фоні очікуваної появи нових гравців – умовних проектів Святослава Вакарчука, Володимира Гройсмана, можливої реанімації «Удару» І це ще не увесь список...

Але Артур Герасимов на питання, чи можуть відбутись дострокові парламентські вибори, які може ініціювати ще нинішній президент, категорично заперечував існування підстав для їхнього оголошення.

«Звісно, зараз фракція посиплеться, – визнають співрозмовники «Главкома» з БПП. – У першу чергу побіжать мажоритарники, особи, які вже давно фактично не мають відношення до БПП типу Богомолець, Корнацького… Але з тими все зрозуміло, а ось, наприклад, цікаво, як поведуть себе Луценки». До речі, жодного з цієї такої близької до Порошенка парочки цього дня у штабі побачено не було. Не прийшов ділити поразку і прем’єр Володимир Гройсман, і мер Києва Віталія Кличко. Усі вони не дуже чітко, але все ж підтримали повторне висування Порошенка в президенти. Та світитись у кампанії потенційного аутсайдера не бажали ні під час кампанії, ні у цей фінальний вечір.

Гості та журналісти почали підтягуватися до «Арсеналу» ближче до восьмої, саме на цей час очікувався приїзд Порошенка. Знову-таки підтримати главу держави у такий непростий для нього момент приїхало не так багато соратників. Серед урядовців були помічені лише перший віце-прем’єр Степан Кубів, віце-прем’єр з питань євроінтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе та міністр інфраструктури Володимир Омелян. Депутатів з іменної фракції також можна було швидко перерахувати. Ситуацію рятували численні так звані придворні блогери та експерти, «порохоботи» на чолі з Мирославом Олешком.

Але слід віддати Порошенку належне – його фактично прощальна промова була дуже зворушливою і неодноразово переривалася оплесками.

«Всі перемоги попереду»

Цього вечора гарант піднявся на сцену разом з дружиною Мариною. У першому турі перша леді скромно слухала виступ Петра Олексійовича у залі. Вчора ж мусила підтримати чоловіка, так би мовити, не лише поглядом, а й плечем. Свій спіч Порошенко почав з повторення фрази «Ніколи не здавайся» Вінстона Черчилля, якого наші політики не стомлюються «експлуатувати». Президент дорікнув російським фейкам, потужній пропагандистській машині гібридної війни, яка була розвернута проти нього. При цьому висловив готовність подзвонити і привітати Зеленського з перемогою (і тут він нервово затарабанив пальцями по трибуні), а також допомогти йому увійти в курс справ та передати мережу міжнародної підтримки України. Зеленський, як стало відомо пізніше, не заперечував і подякував за таку пропозицію.

На сцену Порошенко піднявся з дружиною, якій окремо подякував за підтримку

«Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити – я не йду з політики, – пообіцяв Порошенко. – Я залишаюся в політиці і буду боротися за Україну». Він запевнив, що створить сильну опозицію. А його команда буде протидіяти планам Кремля зробити наступний український парламент «своїм» та захищати всі свої здобутки». До них Порошенка зарахував: курс на членство в Євросоюзі та НАТО, безвіз (натяк на те, що Конституційний суд планує визнати неконституційним електронне декларування), електронні закупівлі, енергетичну незалежність, реформу сільської медицини, українську мову, армію і все-все, зроблене за п’ять років. Без зайвої скромності глава держави додав, що під час його каденції було зроблено більше, ніж за всі минулі роки. Порошенко дякував своїй команді, сім’ї і окремо дружині, яка постійно йому аплодувала.

Завершив Порошенко знову словами Черчилля: «Мені лише залишається висловити народу моєї країни, заради якого я працював всі ці повні негараздів та небезпек роки, свою глибоку вдячність за постійну та всебічну підтримку... А також за численні прояви його прихильності до свого відданого слуги».

Завершив свій прощальний спіч Петро Олексійович обіцянкою молитися за Україну та закликом до своїх прихильників не впадати у відчай, бо всі перемоги попереду. У відповідь пролунали вигуки фанатів «Дя-ку-є-мо» і Порошенко із залишками своєї «команди майбутніх переможців», у якій найшлось місце актрисам Аді Роговцевій та Ірмі Вітовській, вишикувались на сцені та заспівали гімн акапела.

Подальших питань журналістів президент уникнув і швидко ретирувався. Так само досить швидко зникли і його соратники. У них був запланований банкет тут же в «Арсеналі», там вони «заливали» свою поразку та обговорювали, як виживати в опозиції, де конкуренція ого яка.

Попереду у Порошенка складне завдання: попри усі запевнення у підтримці Зеленського, він приречений провокувати свого наступника на хибні рішення, щоб хоч якось втримати нинішній рівень підтримки до парламентських виборів, попутно позбувшись кон’юнктурників. Паралельно технологи Порошенка шукатимуть формулу, за якої виборцям будуть «продавати» досвідченого, але оновленого політика. І Порошенко вже почав цей шлях - перед другим він показово зізнався у своїх помилках і пообіцяв суттєво оновити команду. Тепер на це у нього буде достатньо часу.

Павло Вуєць, «Главком»