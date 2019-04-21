У Зеленського не хочуть говорити про прем’єра Гройсмана і чекають, що до парламентських виборів з’являться нові політики
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Розсилка
«У новому парламенті, скоріше за все, з’являться нові політичні сили», - вважає політтехнолог Зеленського
Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив в інтерв’ю «Главкому», що їхня команда не хоче перед виборами говорити про кандидатів на посаду прем’єра і перспективи нинішнього глави уряду Володимира Гройсмана. У Зеленського радять чекати парламентських виборів і з’являться нові політичні сили у Верховні Раді.
«Ми ще не розуміємо, які саме політичні сили підуть на вибори і виграють їх. Я знаю тільки, що на вибори піде «Слуга народу» із доволі високим поточним рейтингом у 26%. І, що, скоріше за все, з’являться якісь нові політичні сили», - вважає політтехнолог.
За словами Разумкова, які саме політичні сили з’являться у парламенті – невідомо, але вони будуть прогресивними.
«Дивіться, цей рік є по-своєму унікальним: з’являються нові політичні лідери – такі, наприклад, як Володимир Олександрович. І я думаю, що цей челендж візьмуть на озброєння й інші прогресивні об’єднання. Які саме? Поживемо – побачимо. Ми зараз перебуваємо у рівнянні з багатьма невідомими», - зазначив політичний консультант Зеленського.