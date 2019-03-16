Яценюк розказав, що може влаштувати Путін новообраному президенту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яценюк нагадав, що тривають дискусії, зокрема щодо необхідності роботи в рамках Будапештського меморандуму

Новий президент стикнеться з протидією Путіна

«Путін сьогодні думає, як дестабілізувати ситуацію в Україні і поставити під питання легітимність новообраного президента. Це перше, з чим стикнеться новий глава української держави», - заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі на ТРК «Україна» у п'ятницю, 15 березня.

Він наголосив, що в першу чергу глава української держави повинен прийти «з чітким планом повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим»: «Відновлення територіальної цілісності української держави».

«Це не тільки за Конституцією. Це за покликанням президента. Це його функція і основне завдання сьогодні задля кожного українця: безпека країни і відновлення наших кордонів», - сказав він.

Яценюк нагадав, що тривають дискусії, зокрема щодо необхідності роботи в рамках Будапештського меморандуму. Лідер «Народного фронту» нагадав, що в 2014 році, коли він був главою уряду, Україна, США й Велика Британія вимагали від Росії провести консультації по Будапештському меморандуму: «Росія відмовилися».

Так само Росія відмовляється виконувати Мінські домовленості, підкреслив він: «Росія відмовляється виконувати рішення Ради безпеки ООН, за які вона проголосувала. Росія відмовляється забратись геть з України».

Ще одне завдання президента - національна безпека і оборона: «Російський агресор зупинений. Але чи зупинився Путін? Ні. І я не чую від кандидатів у президенти конкретної відповіді: як відновити територіальну цілісність; як повернути Донецьк, Луганськ і Крим. І третє – як зробити українські Збройні сили такими, щоб вони не тільки протистояли Росії, а щоб вони не допустили подальшої агресії, щоб Україна реально стала членом НАТО».