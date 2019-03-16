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    Політика

    Яценюк розказав, що може влаштувати Путін новообраному президенту

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    Яценюк нагадав, що тривають дискусії, зокрема щодо необхідності роботи в рамках Будапештського меморандуму - Яценюк розказав, що може влаштувати Путін новообраному президенту
    Яценюк нагадав, що тривають дискусії, зокрема щодо необхідності роботи в рамках Будапештського меморандуму

    Новий президент стикнеться з протидією Путіна

    «Путін сьогодні думає, як дестабілізувати ситуацію в Україні і поставити під питання легітимність новообраного президента. Це перше, з чим стикнеться новий глава української держави», - заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ефірі на ТРК «Україна» у п'ятницю, 15 березня.

    Він наголосив, що в першу чергу глава української держави повинен прийти «з чітким планом повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим»: «Відновлення територіальної цілісності української держави».

    «Це не тільки за Конституцією. Це за покликанням президента. Це його функція і основне завдання сьогодні задля кожного українця: безпека країни і відновлення наших кордонів», - сказав він.

    Яценюк нагадав, що тривають дискусії, зокрема щодо необхідності роботи в рамках Будапештського меморандуму. Лідер «Народного фронту» нагадав, що в 2014 році, коли він був главою уряду, Україна, США й Велика Британія вимагали від Росії провести консультації по Будапештському меморандуму: «Росія відмовилися».

    Так само Росія відмовляється виконувати Мінські домовленості, підкреслив він: «Росія відмовляється виконувати рішення Ради безпеки ООН, за які вона проголосувала. Росія відмовляється забратись геть з України».

    Ще одне завдання президента - національна безпека і оборона: «Російський агресор зупинений. Але чи зупинився Путін? Ні. І я не чую від кандидатів у президенти конкретної відповіді: як відновити територіальну цілісність; як повернути Донецьк, Луганськ і Крим. І третє – як зробити українські Збройні сили такими, щоб вони не тільки протистояли Росії, а щоб вони не допустили подальшої агресії, щоб Україна реально стала членом НАТО».

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