Яценюк у День Конституції закликав запровадити реальні стримування й противаги у владі



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк нагадав своє комплексне бачення конституційних змін

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що в Україні треба запровадити реальні стримування й противаги у владі.

Про це він написав у День Конституції на своїй сторінці у Facebook.

Арсеній Яценюк нагадав, що торік у День Конституції дав комплексне бачення конституційних змін.

«Один з пунктів ми вже досягнули. Рада закріпила в Конституції курс на повноправне членство України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору», - написав він.

Тож тоді лідер «Народного фронту» запропонував таки розпочати предметну дискусію щодо розподілу повноважень та відповідальності між гілками влади: «Відбулися вибори президента. За місяць обиратимемо парламент. І це питання є актуальним як ніколи».

«Основний Закон повинен дозволяти тим, кого обрали, зреалізувати те, для чого їх обирали. Це, своєю чергою, дає визначеність громадянам країни. Треба запровадити реальні стримування й противаги у владі. Наголошую – реальні.

Всі внутрішні політичні конфлікти України виникали через те, що Конституція або не виконувалась, або була прописана з подвійним тлумаченням повноважень. Двічі конституційні зміни в Україні відбувалися під час революцій - в 2004 і в 2014 роках.

Чому я про це говорю? Бо мав честь працювати Прем’єром, спікером парламенту, міністром закордонних справ, міністром економіки, в. о. голови НБУ, а також у регіонах – міністром економіки Автономної Республіки Крим та заступником голови Одеської ОДА. Знаю, як функціонує ця машина. Залишати так як є – закрити шлях до розвитку», - наголосив Яценюк.

Як відомо, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають державне свято - День Конституції - 23-ю річницю з моменту набуття чинності Конституції держави.