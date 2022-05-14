Як Кравчук, Ющенко та Кучма про мед та зачіски жартували: опубліковано спогади

«Вікторе, щось ти намудрив, треба простіше написати в цьому абзаці. Навіщо ці екскурсії в історію?»

У трьох президентів України все гаразд із гумором

Екссекретарка Віктора Ющенка Ірина Ванникова у Facebook опублікувала спогади про те, як спілкувалися три президенти України – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

«Свого часу я була свідком і учасником народження неформального клубу трьох українських президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Я бачила, як зароджується довіра й повага, попри багатолітню політичну нелюбов і конкуренцію… Президенти спілкувались утрьох, працювали над текстами спільно утрьох, відкрито, дискутували, вносили правки. Аргументували і захищали кожну свою думку. Це був відкритий, чесний процес колективного авторства», – пригадала Ванникова.

Президенти жартували один над одним та тепло спілкувались. Між собою зверталися до В.А. Ющенка просто Віктор, як до найменшого, Кучма – Данилович, Кравчук – Макарович.

«– Вікторе, а чого ми ще твій знаменитий мед не пробували. Усі кажуть, в тебе того меду повно. А в нас з Леонідом Даниловичем досі нема?!

– Іро, передай президентам мед. Тільки гарні такі бочки, щоб не подумало, що в нас його мало».

«– Леоніде Макаровичу, а де ви таку зачіску робите. Волосинка до волосинки? Ідеально завжди.

– Вітю, це секрети старих київських перукарів. Ну, і волинська порода».

«– Леоніде Даниловичу, а де тебе на гітарі так гарно грати навчили?

– Може, я і гарно грав. А тепер мені все більше грають на нервах».

«Ці дискусії та жарти для мене – приклад єдності й розуміння, людяності й тепла, якого так не вистачає нашому суспільству ні в мирні часи, ні під час війни. І коли перший президент пішов у засвіти, я подумки прошу в Леоніда Макаровича: як станете перед Богом, пане президенте, просіть у Бога перемоги, перемоги і ще раз перемоги України. А ще – єдності нації після перемоги», – додала екссекретарка Ющенка.

Нагадаємо, раніше екссекретарка Ющенка пригадала неприємний інцидент із Меркель у 2008-му.

Як відомо, 10 травня помер перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте також: