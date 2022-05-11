- Перший пішов. Леонід Кравчук: від комуніста – до націоналіста

Життя першого президента у цитатах та фото

10 травня на 89 році пішов з життя перший президент України Леонід Кравчук. Минулого року він пережив операцію на серці, після чого тривалий час провів у реанімації.

Майже до останнього Кравчук, попри свій поважний вік, перебував в активній політиці. Зокрема, був головою делегації України в Тристоронній контактній групі, яка намагалася вирішити конфлікт на Донбасі. Як показала історія – ці перемовини були марними. Кравчук сам визнавав це численними натяками.

Біографія Леоніда Макаровича рясніє парадоксами та різкими змінами іпостасей. Секретар ЦК Компартії наприкінці свого життя перетворився в українського націоналіста. Вигравши перші президентські вибори в історії незалежної України (Кравчук обіймав посаду глави держави з 1991 по 1994 рік), він стояв біля витоків угод, які залишили Україну без ядерної зброї. Наразі цей історичний документ (Будапештський меморандум) піддається в нашій країні величезній критиці. Багато хто вважає, що Кравчук здав безпеку нашої країні в обмін на «папірці», які в результаті нічим нам не допомогли. При цьому саме Кравчук в 1993 році в Масандрі підписав протокол, за яким погодився передати Росії Чорноморський флот у Криму. І взагалі перший президент, яким би мемом це не лунало, завжди примудрявся пробігати «між крапельками» за всіх українських влад, намагаючись бути корисним кожній з них.

Після відходу з президентської посади Кравчук загравав з «медведчуківсько-суркісівською» групою, пояснюючи це симпатією до київського «Динамо». Він брав активну участь у створенні одіозної СДПУ(о), яка патронувалася Віктором Медведчуком, та був одним з перших облич дуже дивного блоку «Не так!», який створив кум Путіна. Але вже наприкінці життя, перебуваючи у складі ТКГ, Кравчук став «справжнім патріотом». Він прямо казав, що його найбільша помилка – те, що він вірив Росії. Експрезидент визнав: ця країна просто не хоче жити за правилами. «Це – початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну», – вважав він. Перша частина прогнозу, на жаль вже збулася.

«Главком» зібрав цитати першого президента про Україну, стосунки з Росією, та українських політиків.

15 цитат Леоніда Кравчука

Про Незалежність

«Незалежність прийшла на Україну несподівано – прилетів Кравчук і привіз її на тарілочці з блакитною смужечкою»

Грудень 2006, журнал «Кореспондент»

«Україна може пишатися тим, що вона є, була і стала в 1991 році країною, яка розвалила Радянський Союз – останню імперію, найбільш страшну»

Серпень 2016, пресконференція в «Укрінформі»

«Як поміняли більшовицьку систему? Всі захотіли. Це не те, що тепер: будь-який лакей, який тільки дорвався до влади, їздить з мигалками і реанімаційними машинами. Я завжди кажу: якщо за тобою їде реанімаційна машина, залишайся вдома, на хрена тобі їхати на роботу?»

Про п’ятьох президентів і Медведчука

Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко під час відкриття першої сесії Верховної Ради восьмого скликання. 27 листопада 2014 року

«Влада президента Кучми не витримала екзамен на демократію і влада Віктора Ющенка не витримує екзамену на демократію. Це – реальний факт. Тому що влада змінюється, а справи залишаються ті ж»

28.09.2005, «Україна молода»

«Думаю, соромно має бути українському народові за те, кого він обирав. Я не голосував за Віктора Федоровича (Януковича) і тому особливого сорому не відчуваю». «Найбільша помилка Януковича в тому, що він зголосився бути президентом».

27.02.2017, з інтерв’ю Дмитру Гордону

«Він (Порошенко) є скоріше бізнесменом, ніж президентом. Для нього Україна – це корпорація. Він вважає, що сам може управляти цією корпорацією або оточити себе людьми, які думають так, як він»

18.06.2018 «Українська правда»

Юлія Тимошенко в обіймах Леоніда Кравчука. 27 листопада 2014 року

«У нас було шість президентів. Я дивився на тих, хто прийшов після мене, і бачив, що поведінка, слово, постава, обличчя – все це було напіврадянське. Вони були чогось вожді. Зеленський від них відрізняється. У нього цього немає. Тому тільки нині шостий президент починає ламати ту систему, яка була до нього. Він почав, та ще не зламав».

5.08.2021, Lb.ua

«Чим більше Медведчук виходитиме в люди, тим більше навколо нього будуть рватися бомби»

21.08.2018, «Главком»

Про Майдан

Чотири президенти України Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Леонід Кравчук і Леонід Кучма екстрено зустрілися під час Євромайдану, 10 грудня 2013 року

«Подивіться, що сьогодні відбувається на Майдані. Це порушення усіх законів. Я вдячний хлопцям, «Беркуту», які зараз стоять там. Я не виправдовую і не схвалюю, що вони розігнали студентів 30 листопада, хоча було б правильно критикувати того, хто наказав це зробити. Зараз вони проходять неймовірний іспит: їх б’ють, кидають у них камінням і палаючими сумішами, а вони стоять і терплять».

23.01.2014, Forbes

«Створивши Майдан, влада дала зрозуміти народу, що її можна змінити… Є процедура відсторонення від влади, є закон, і люди, які, якщо їх доводять до критичного стану, піднімаються...»

З інтерв’ю «5 каналу»

Про Україну і Росію

Леонід Кравчук під час інтерв'ю інформаційному агентству «Главком», 2018 рік

«Цілуйтеся, але не лягайте до ліжка. Не йдіть до чужого дому – майте власну квартиру. Ось якою має бути політика. Прийде час – і Росія скупить Україну. Тоді вона запропонує вже більш жорсткі форми об’єднання».

2010 рік

«Якщо у Кремлі до когось прийде божевільна ідея підкорити собі Україну, то це буде останнім днем у житті Росії»

22.08.2016, пресконференція в «Інтерфакс-Україна»

«Відверто вам скажу: я не вірю, що Путін може розв'язати проти України широкомасштабну агресію. Не треба нас лякати війною – війна йде»

18.04.2019, – телеканал «112»

«Зброя почищена і підготовлена, місця в будинку пристрілені… Стріляю я добре. Буду стріляти до останнього – поки руки зброю будуть тримати і поки ворога бачити буду. Я його, сучого сина, до себе не запрошував – сам прийшов. Я його вб`ю, як тільки він з`явиться. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб‘ю»

Квітень 2021 року

Про майбутню Україну

Леонід Кравчук обіймає патріарха Філарета. Святкування 90-річчя патріарха, січень 2019 року

«Я підтримую парламентську державу незалежно від того, як вона називатиметься. Головне, щоби була опора на людей, люди брали участь в її ухваленні, в опрацюванні. Щоб вони могли висловити свою думку. І щоб вони мали контроль над владою.

21.08.2018, «Главком»

Павло Вуєць, Михайло Глуховський, «Главком»

Фото: glavcom.ua, rbc.ua, gordonua.com, sputnik.by, president.gov.ua, особистий архів Леоніда Кравчука