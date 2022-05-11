Перший пішов. Леонід Кравчук: від комуніста – до націоналіста
Життя першого президента у цитатах та фото
10 травня на 89 році пішов з життя перший президент України Леонід Кравчук. Минулого року він пережив операцію на серці, після чого тривалий час провів у реанімації.
Майже до останнього Кравчук, попри свій поважний вік, перебував в активній політиці. Зокрема, був головою делегації України в Тристоронній контактній групі, яка намагалася вирішити конфлікт на Донбасі. Як показала історія – ці перемовини були марними. Кравчук сам визнавав це численними натяками.
Біографія Леоніда Макаровича рясніє парадоксами та різкими змінами іпостасей. Секретар ЦК Компартії наприкінці свого життя перетворився в українського націоналіста. Вигравши перші президентські вибори в історії незалежної України (Кравчук обіймав посаду глави держави з 1991 по 1994 рік), він стояв біля витоків угод, які залишили Україну без ядерної зброї. Наразі цей історичний документ (Будапештський меморандум) піддається в нашій країні величезній критиці. Багато хто вважає, що Кравчук здав безпеку нашої країні в обмін на «папірці», які в результаті нічим нам не допомогли. При цьому саме Кравчук в 1993 році в Масандрі підписав протокол, за яким погодився передати Росії Чорноморський флот у Криму. І взагалі перший президент, яким би мемом це не лунало, завжди примудрявся пробігати «між крапельками» за всіх українських влад, намагаючись бути корисним кожній з них.
Після відходу з президентської посади Кравчук загравав з «медведчуківсько-суркісівською» групою, пояснюючи це симпатією до київського «Динамо». Він брав активну участь у створенні одіозної СДПУ(о), яка патронувалася Віктором Медведчуком, та був одним з перших облич дуже дивного блоку «Не так!», який створив кум Путіна. Але вже наприкінці життя, перебуваючи у складі ТКГ, Кравчук став «справжнім патріотом». Він прямо казав, що його найбільша помилка – те, що він вірив Росії. Експрезидент визнав: ця країна просто не хоче жити за правилами. «Це – початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну», – вважав він. Перша частина прогнозу, на жаль вже збулася.
«Главком» зібрав цитати першого президента про Україну, стосунки з Росією, та українських політиків.
15 цитат Леоніда Кравчука
Про Незалежність
«Незалежність прийшла на Україну несподівано – прилетів Кравчук і привіз її на тарілочці з блакитною смужечкою»
Грудень 2006, журнал «Кореспондент»
«Україна може пишатися тим, що вона є, була і стала в 1991 році країною, яка розвалила Радянський Союз – останню імперію, найбільш страшну»
Серпень 2016, пресконференція в «Укрінформі»
«Як поміняли більшовицьку систему? Всі захотіли. Це не те, що тепер: будь-який лакей, який тільки дорвався до влади, їздить з мигалками і реанімаційними машинами. Я завжди кажу: якщо за тобою їде реанімаційна машина, залишайся вдома, на хрена тобі їхати на роботу?»
Про п’ятьох президентів і Медведчука
«Влада президента Кучми не витримала екзамен на демократію і влада Віктора Ющенка не витримує екзамену на демократію. Це – реальний факт. Тому що влада змінюється, а справи залишаються ті ж»
28.09.2005, «Україна молода»
«Думаю, соромно має бути українському народові за те, кого він обирав. Я не голосував за Віктора Федоровича (Януковича) і тому особливого сорому не відчуваю». «Найбільша помилка Януковича в тому, що він зголосився бути президентом».
27.02.2017, з інтерв’ю Дмитру Гордону
«Він (Порошенко) є скоріше бізнесменом, ніж президентом. Для нього Україна – це корпорація. Він вважає, що сам може управляти цією корпорацією або оточити себе людьми, які думають так, як він»
18.06.2018 «Українська правда»
«У нас було шість президентів. Я дивився на тих, хто прийшов після мене, і бачив, що поведінка, слово, постава, обличчя – все це було напіврадянське. Вони були чогось вожді. Зеленський від них відрізняється. У нього цього немає. Тому тільки нині шостий президент починає ламати ту систему, яка була до нього. Він почав, та ще не зламав».
5.08.2021, Lb.ua
«Чим більше Медведчук виходитиме в люди, тим більше навколо нього будуть рватися бомби»
21.08.2018, «Главком»
Про Майдан
«Подивіться, що сьогодні відбувається на Майдані. Це порушення усіх законів. Я вдячний хлопцям, «Беркуту», які зараз стоять там. Я не виправдовую і не схвалюю, що вони розігнали студентів 30 листопада, хоча було б правильно критикувати того, хто наказав це зробити. Зараз вони проходять неймовірний іспит: їх б’ють, кидають у них камінням і палаючими сумішами, а вони стоять і терплять».
23.01.2014, Forbes
«Створивши Майдан, влада дала зрозуміти народу, що її можна змінити… Є процедура відсторонення від влади, є закон, і люди, які, якщо їх доводять до критичного стану, піднімаються...»
З інтерв’ю «5 каналу»
Про Україну і Росію
«Цілуйтеся, але не лягайте до ліжка. Не йдіть до чужого дому – майте власну квартиру. Ось якою має бути політика. Прийде час – і Росія скупить Україну. Тоді вона запропонує вже більш жорсткі форми об’єднання».
2010 рік
«Якщо у Кремлі до когось прийде божевільна ідея підкорити собі Україну, то це буде останнім днем у житті Росії»
22.08.2016, пресконференція в «Інтерфакс-Україна»
«Відверто вам скажу: я не вірю, що Путін може розв'язати проти України широкомасштабну агресію. Не треба нас лякати війною – війна йде»
18.04.2019, – телеканал «112»
«Зброя почищена і підготовлена, місця в будинку пристрілені… Стріляю я добре. Буду стріляти до останнього – поки руки зброю будуть тримати і поки ворога бачити буду. Я його, сучого сина, до себе не запрошував – сам прийшов. Я його вб`ю, як тільки він з`явиться. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб‘ю»
Квітень 2021 року
Про майбутню Україну
«Я підтримую парламентську державу незалежно від того, як вона називатиметься. Головне, щоби була опора на людей, люди брали участь в її ухваленні, в опрацюванні. Щоб вони могли висловити свою думку. І щоб вони мали контроль над владою.
21.08.2018, «Главком»
Павло Вуєць, Михайло Глуховський, «Главком»
Фото: glavcom.ua, rbc.ua, gordonua.com, sputnik.by, president.gov.ua, особистий архів Леоніда Кравчука