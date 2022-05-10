Помер перший президент України Леонід Кравчук

Леонід Кравчук помер 10 травня на 89 році життя

У вівторок, 10 травня, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя перший президент незалежної України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук. Про це повідомило видання «Українські новини» із посиланням на джерело у родинному колі.

Відомо, що Леонід Кравчук довгий час хворів й навіть у червні торік переніс операцію на відкритому серці. Після оперативного втручання його помістили в реанімацію та під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

При цьому на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня незалежності у 2021 році президент Володимир Зеленський побажав Кравчуку одужання та міцного здоров'я. 10 січня 2022 року перший президент відзначив 88-річчя.

Чим запам'ятався Леонід Кравчук

Леонід Кравчук набрав найбільше голосів серед усіх обраних президентів – аж 19,6 мільйона. Хоча у відсотках це тоді склало тільки 61,5%, що менше, ніж 73% Володимира Зеленського. Кравчук очолював країну найкоротший термін серед українських президентів – всього 32 місяці. Найбільший в історії України шахтарський страйк 1993 року призвів до дочасних виборів президента, які відбулись влітку 1994 року. Як президент України 7-8 грудня 1991 року підписав Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР та створення Співдружності незалежних держав (СНД). 14 червня 1994 року вже наприкінці каденції Леонід Кравчук підписав велику Угоду про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України.