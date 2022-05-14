Громада села Мотижин перейшла до ПЦУ (фото)

На Київщині ще одна церква розпрощалася з Московським патріархатом

14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) села Мотижин, Бучанського району, Київської області. Про це повідомив митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко.

«Вітаємо братів і сестер в Помісній Українській Церкві», – написав він.

Як відомо, Мотижин деякий час перебував у окупації. На початку квітня село було звільнене ЗСУ,

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото).

Нещодавно Московська церква шокувала поясненням, чому Росія почала війну.

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