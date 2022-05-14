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    Громада села Мотижин перейшла до ПЦУ (фото)

    Парафія святого великомученика Георгія Побідоносця проголосувала за перехід - Громада села Мотижин перейшла до ПЦУ (фото)

    Парафія святого великомученика Георгія Побідоносця проголосувала за перехід

    фото: Олександр Драбинко/ Facebook

    На Київщині ще одна церква розпрощалася з Московським патріархатом

    14 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православноі Церкви України приєдналася парафія святого великомученика Георгія Побідоносця (з юрисдикції УПЦ МП) села Мотижин, Бучанського району, Київської області. Про це повідомив митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко.

    «Вітаємо братів і сестер в Помісній Українській Церкві», – написав він.

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    Парафія святого великомученика Георгія Побідоносця проголосувала за перехід. фото: Олександр Драбинко/ Facebook
    Парафія святого великомученика Георгія Побідоносця проголосувала за перехід. фото: Олександр Драбинко/ Facebook
    Парафія святого великомученика Георгія Побідоносця проголосувала за перехід. фото: Олександр Драбинко/ Facebook
    Парафія святого великомученика Георгія Побідоносця проголосувала за перехід. фото: Олександр Драбинко/ Facebook

    Як відомо, Мотижин деякий час перебував у окупації. На початку квітня село було звільнене ЗСУ,

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото).

    Нещодавно Московська церква шокувала поясненням, чому Росія почала війну.

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    Теги: росія окупанти церква війна громада Україна Олександр Драбинко окупація #stoprussia
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    Громада села Мотижин перейшла до ПЦУ (фото)