Партії Гройсмана, Ляшка та Вакарчука більше всіх витратили на телерекламу – «Чесно»



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«Українська стратегія Гройсман» з квітня витратила на телерекламу 44,7 млн гривень

Як що ж враховувати агітацію на телебаченні до реєстрації партії, то найбільше не телерекламу витратили радикали і політсила Гройсмана

З початку реєстрації більше всього на рекламу на національних телеканалах витратила Радикальна партія Олега Ляшка. Згідно з даними «Чесно», станом на 7 липня радикали витратили 40,5 млн грн. Цю суму партія Ляшка витратила з моменту реєстрації, 19 червня.

На другому місці – партія Святослава Вакарчука «Голос». З 19 червня по 7 липня ця нова політсила направила на телевізійну рекламу 29,2 млн грн.

На третьому місці – «Українська стратегій Гройсмана», яка цей час на телебачення витратила 25,3 млн грн.

Як зазначають в «Чесно», телеагітацію політсили проводили також ще й до реєстрації на виборах.

Деякі партії були зареєстровані ЦВК лише 19 червня

Згідно закону «Про вибори народних депутатів України», партії та окремі кандидати не несуть відповідальності за здійснення агітації поза строками виборчої кампанії. Водночас реклама політиків та партій, що з’являється до початку виборчої кампанії, не підпадає під ряд вимог до агітації, встановлених виборчим законодавством. Серед них заборона оплачувати агітацію з інших джерел, окрім виборчих фондів.

В «Чесно» нагадують, що присутність Володимира Гройсмана у рекламних блоках не була обмежена лише агітацією «Української стратегії». Так, у квітні на замовлення Кабміну на телеканалах 47 разів показували ролики, що просували бренд #урядГройсмана. «Транслювання цієї реклами лише у квітні мала коштувати державному бюджету близько 650 тисяч гривень. Урядову соціальну рекламу під брендом #урядГройсмана «Чесно» фіксував і у червні», - зазначають в русі.

Вони нагадують, що з 2018 року прем’єр-міністр фактично просуває власний політичний бренд за кошти державного бюджету. Мова йде про масштабну рекламну кампанію «Україна — не просто місце на карті», яка популяризує бренд «уряд Гройсмана». У 2019 році вона коштувала близько 36 мільйонів гривень та оплачувалась урядом.

Проміжні звіти подаються за 5 днів до виборів, остаточні — протягом 15 днів після дати голосування.

Нагадаємо, з 21 квітня по 7 липня партії та кандидати разом витратили на рекламу на національних телеканалах близько 307 млн гривень.

Слід відмітити, якщо партія на парламентських виборах отримає мінімум 2%, то отримає державне фінансування протягом дії повноважень парламенту нового скликання.