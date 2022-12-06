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Заборона в Україні московської церкви. Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту

Альона Боженко
glavcom.ua
Заборона в Україні московської церкви. Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту
Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту про заборону московської церкви в Україні
фото ілюстративне

Президентові України, відповідно до статті 93 Конституції України, пропонується визначити законопроєкт про заборону в Україні РПЦ як невідкладний

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко зареєстрував петицію до Президента України щодо визначення невідкладним проєкту Закону України №8221 про заборону в Україні РПЦ і підлеглих їй структур. Про це повідомила пресслужба фракції «Європейська Солідарність».

Автор петиції наголошує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року зафіксовано численні й очевидні факти колаборації представників московської церкви в Україні, що свідчить про необхідність рішучих дій для захисту національної безпеки України. 

«З цією метою до Верховної Ради України було внесено проєкт Закону №8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» – про заборону в Україні російської православної церкви і підлеглих їй структур, а також назви православних церков з урахуванням Томосу Вселенського Патріарха», – йдеться у документі.

Тож президентові України, відповідно до статті 93 Конституції України, пропонується визначити цей законопроєкт як невідкладний – для того, щоб парламент позачергово розглянув його.

«Рішенням Ради національної безпеки і оборони України 1 грудня 2022 року визначено, зокрема, необхідність внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні організацій, афілійованих із центрами впливу в російській федерації. Однак, зважаючи на наявність у Верховній Раді України зареєстрованого проєкту з цієї тематики, – вважаємо правильним не зволікати час та невідкладно розглянути цей проєкт», – зазначає автор звернення.

Нагадаємо, 24 листопада, на сайті Верховної Ради України оприлюднили текст законопроєкту №8221 про заборону діяльності Російської Православної Церкви (РПЦ) на території України. Законопроєкт поданий до ВРУ 23 листопада з ініціативи нардепа Миколи Княжицького, фракція Європейська Солідарність.

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Теги: церква Європейська солідарність депутат РПЦ парламент фракція

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