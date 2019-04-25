Заява країн-членів ООН: паспортний указ Путіна підриває суверенітет України



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Засідання Радбезу ООН

Представники країн ЄС стверджують, що співпадіння часу видання указу із закінченням президентських виборів показує наміри Росії надалі дестабілізувати ситуацію в Україні

Країни ЄС в Раді Безпеки ООН — Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени — Швеція, Італія та Нідерланди заявили, що указ президента РФ Володимира Путіна, згідно з яким спрощується процедура отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської обл., підриває суверенітет України.

Про це представники країн заявили на брифінгу перед початком засідання Радбезу.

Документ оприлюднений на сторінці українського представництва у Twitter.

«Ми, як держави-учасниці Європейського Союзу, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України всередині її визнаних кордонів. Підписання російським президентом указу, який дає право, зокрема, особам, які тимчасово проживають на окремих територіях Донецької та Луганської областей, подавати документи на отримання російського громадянства у спрощеному режимі, підриває суверенітет України», - йдеться у заяві.

За словами представників, цей указ протирічить мінським угодам.

Представники країн ЄС стверджують, що співпадіння часу видання указу із закінченням президентських виборів показує наміри Росії надалі дестабілізувати ситуацію в Україні і загострити конфлікт.

Росію закликали утриматися від подібних дій, які піддають небезпеці імплементацію мінських домовленостей.

Країни ЄС в Раді Безпеки — Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени — Швеція, Італія та Нідерланди: рішення Кремля про паспорти підриває суверенітет України; РФ має утриматися від дестабілізації Мінських домовленостей.



Спільна заява pic.twitter.com/5vypN22AL5 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 25 квітня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

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