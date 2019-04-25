Радбез ООН щодо паспортів РФ на Донбасі: пряма трансляція



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Радбез ООН обговорить політичний, безпековий та гуманітарний аспекти російсько-українського конфлікту

Сьогодні, 25 квітня, на вимогу України зібралося позачергове засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

За київським часом, засідання почалося о 22:00.

Доповідачі: заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань Урсула Мюллер, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан та Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

Окрім указу Кремля про російські паспорти, обговорення торкнеться політичного, безпекового та гуманітарного аспектів російсько-українського конфлікту.

Німеччина, Франція, Польща, Бельгія, Велика Британія як країни ЄС в Раді Безпеки планують виступити із спільною заявою на підтримку України.

«Подібні демарші – моральний орієнтир для багатьох іноземних держав та інструмент політичного тиску на Росію», - зазначив Ніколенко.

Українська делегація виголошуватиме виступ після доповідачів та 15 членів Радбезу. Ближче до півночі за Києвом.





Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.