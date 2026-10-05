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Зеленський анонсував зустріч із Туском

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський анонсував зустріч із Туском
Президент подякував Дональду Туску та Польщі за підтримку
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент про розмову з Туском: Не все можна сказати по телефону в деталях – домовилися про особисту зустріч

У понеділок, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Кожного дня замість миру Росія обирає ескалацію. І ми дуже вдячні Польщі за те, що в такий складний час отримуємо необхідну допомогу. Сьогодні говорив із прем’єр-міністром Дональдом Туском та особисто висловив подяку за солідарність і підтримку», – йдеться у повідомленні.

Президент поінформував прем’єр-міністра про підготовку можливих тристоронніх форматів зустрічей на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. «З нашого боку жодних перешкод немає, але важливо, щоб американська сторона підготувалася зі свого боку та забезпечила російську готовність», – наголосив він.

«Обговорили й підготовку нашої енергомережі до зими та інші чутливі питання. Не все можна сказати по телефону в деталях – домовилися про особисту зустріч ближчим часом. Вдячний Дональду та Польщі за підтримку. Тільки об’єднаною силою всіх у Європі можна зупинити Росію і не дати цій хворій війні піти далі», – підсумував Зеленський.

До слова, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російські атаки по Україні відбуваються дедалі ближче до польського кордону, через що влада та силові структури країни готуються до можливих загроз.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Дональд Туск

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