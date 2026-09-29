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Прем'єр Польщі попередив про наслідки російських атак біля кордону

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єр Польщі попередив про наслідки російських атак біля кордону
Прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, чому Польща регулярно підіймає військову авіацію
фото: Reuters

Через удари РФ польським військовим доводиться по кілька разів на добу підіймати авіацію

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російські атаки по Україні відбуваються дедалі ближче до польського кордону, через що влада та силові структури країни готуються до можливих загроз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Info.

Перед засіданням Ради міністрів Туск попередив, що Польщу очікують «дуже складні тижні та місяці» через агресивні дії Росії проти України.

За словами польського прем'єра, російські атаки дедалі ближче підходять до кордону країни. Водночас уряд і силові структури зосереджені на тому, щоб загроза не поширилася безпосередньо на територію Польщі.

Туск зазначив, що через російські удари поблизу польського кордону військовим доводиться регулярно підіймати авіацію. «Щоночі чи щодобу ми змушені неодноразово піднімати в повітря нашу авіацію», – заявив Туск.

Прем'єр Польщі додав, що йдеться не лише про атаки поблизу самого кордону. Російські війська також завдають ударів по прикордонних переходах та інфраструктурі.

Туск окремо наголосив на важливості оперативної взаємодії з Україною. За його словами, польська сторона отримує інформацію про повітряні загрози, які наближаються до кордону.

Українські військові, як зазначив польський прем'єр, намагаються не лише попереджати Польщу про такі об'єкти, а й знищувати загрозу ще над територією України. Прем'єр наголосив, що нинішня ситуація потребує постійної готовності з боку Польщі, оскільки російські удари по Україні відбуваються дедалі ближче до її кордонів.

Нагадаємо, що Польща змінить процедуру перехоплення ракет і безпілотників, які заходять у повітряний простір країни з боку Росії. Нові правила дозволять польським військовим швидше відкривати вогонь по повітряних цілях без їхнього попереднього візуального підтвердження.

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Теги: Польща Дональд Туск росія дрон

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