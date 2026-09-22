Держсекретар США назвав два головні питання зустрічі Трампа із Зеленським

Зустріч Трампа і Зеленського має відбутися у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН

Вашингтон хоче домовитися з Києвом і Москвою про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі

Держсекретар США Марко Рубіо назвав два питання, які президент Дональд Трамп планує обговорити з Володимиром Зеленським під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та атаки на судна, пов’язані зі Сполученими Штатами. Про це Рубіо розповів в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

За словами держсекретаря, Вашингтон прагне досягти домовленості, за якою Україна та Росія відмовляться від взаємних ударів по енергетичних об’єктах. «Ми хочемо, щоб росіяни та українці припинили завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одне одного», – заявив Рубіо.

Це питання Трамп планує обговорити із Зеленським під час зустрічі в Нью-Йорку. Ідея взаємного припинення ударів по енергетичних об’єктах також стала однією з тем дипломатичних контактів США, України та європейських партнерів.

Другою проблемою Рубіо назвав атаки на судна, пов’язані зі Сполученими Штатами. За його словами, Вашингтон занепокоєний інцидентами, які відбуваються через війну Росії проти України. Держсекретар наголосив, що цю проблему необхідно вирішити.

Рубіо також заявив, що Трамп залишається готовим зробити все можливе для припинення війни Росії проти України. «Президент Трамп, як і раніше, готовий зробити все, що в його силах, щоб покласти край цьому конфлікту», – сказав держсекретар.

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом. Також очікується близько 20 зустрічей, переговори щодо посилення протиповітряної оборони та підписання нової Drone Deal.

Як повідомлялося, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.