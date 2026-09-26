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«Знаємо з внутрішніх документів РФ» – Зеленський розповів про нові плани Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Знаємо з внутрішніх документів РФ» – Зеленський розповів про нові плани Путіна
За даними Зеленського, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз
фото: Офіс президента

Президент розказав про плани Росії на наступний рік та удари по дата-центрах

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не збирається зупиняти війну. Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відео зверненні, інформує «Главком».

«Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік: які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб», – сказав президент.

За даними Зеленського, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз.

«Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати, не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить, і наша нещодавня зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки це показує», – поскаржився президент.

Також Зеленський попередив, що росіяни проводять операцію ударів проти українських датацентрів, загалом проти інфраструктури звʼязку.

«Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів», – попередив глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хоче, аби Володимир Зеленський і Володимир Путін знайшли компроміс. Він закликав президента України домовитися про завершення війни з Росією. Він наголосив на величезній кількості загиблих унаслідок конфлікту.

На початку вересня переговорний процес між Україною, Росією та США активізувався після візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва. 5 вересня вони понад три години говорили з Путіним, а наступного дня зустрілися з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками контактів сторони не оголосили про мирну угоду чи припинення вогню, однак Кремль підтвердив, що можливість тристоронньої зустрічі України, США та Росії обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

24 вересня радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про проведення тристоронньої зустрічі саме цього дня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На цьому тлі нова заява Путіна свідчить лише про позицію російського керівництва: Москва не підтверджує готовність негайно перейти до нового раунду переговорів і пов'язує подальші кроки з розвитком бойових дій. 

Нагадаємо, 8 вересня Путін годину обговорював із Трампом підсумки переговорів з американськими представниками після їхнього візиту до Москви й Києва. До слова, раніше Кремль уже відповідав на пропозицію Зеленського щодо мирних переговорів, наполягаючи на власних умовах.

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Теги: росія війна путін фінансування Володимир Зеленський

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