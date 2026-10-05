У Польщі затримано українця за незаконну організацію азартних ігор

Правоохоронці вилучили шість ігрових автоматів без необхідних дозволів

У Варшаві польські правоохоронці припинили роботу нелегального грального закладу та затримали громадянина України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rmf24.

Поліцейські кримінального відділу спільно зі співробітниками Мазовецького митно-податкового управління провели операцію в районі Воля, де працювали нелегальні ігрові автомати. Унаслідок цього затримано 31-річного громадянина України, якого підозрюють в організації незаконних азартних ігор.

Правоохоронці вилучили шість ігрових автоматів без необхідних дозволів, а також близько 50 грамів амфетаміну. Крім того, вони вилучили 6 тис. злотих для забезпечення майбутніх штрафів та інших передбачених законом стягнень.

Затриманому українцю висунули звинувачення у веденні азартних ігор у вигляді незареєстрованих ігор на ігрових автоматах без ліцензії та дійсного дозволу з метою отримання матеріальної вигоди. Йому також інкримінують зберігання значної кількості наркотиків.

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