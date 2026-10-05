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У Польщі затримано українця за незаконну організацію азартних ігор

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Польщі затримано українця за незаконну організацію азартних ігор
Затриманому українцю висунули звинувачення
фото: Shutterstock

Правоохоронці вилучили шість ігрових автоматів без необхідних дозволів

У Варшаві польські правоохоронці припинили роботу нелегального грального закладу та затримали громадянина України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rmf24.

Поліцейські кримінального відділу спільно зі співробітниками Мазовецького митно-податкового управління провели операцію в районі Воля, де працювали нелегальні ігрові автомати. Унаслідок цього затримано 31-річного громадянина України, якого підозрюють в організації незаконних азартних ігор.

Правоохоронці вилучили шість ігрових автоматів без необхідних дозволів, а також близько 50 грамів амфетаміну. Крім того, вони вилучили 6 тис. злотих для забезпечення майбутніх штрафів та інших передбачених законом стягнень.

Затриманому українцю висунули звинувачення у веденні азартних ігор у вигляді незареєстрованих ігор на ігрових автоматах без ліцензії та дійсного дозволу з метою отримання матеріальної вигоди. Йому також інкримінують зберігання значної кількості наркотиків.

До слова, Державне агентство України PlayCity оштрафувало ТОВ «Слотс ю.ей.», яке працює під брендом Betking, на понад 4,7 млн грн. Причиною стали повторні порушення вимог законодавства, виявлені під час позапланової перевірки.

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Теги: Польща азартні ігри українці за кордоном

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