Спецпосланці Трампа прибули до Києва і зустрілися із Зеленським (фото, відео)

Перед візитом до України Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели переговори у Москві

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер прибули до Києва. Про це повідомляє «Главком».

Очікується, що під час перебування в Україні американські представники проведуть переговори з українським керівництвом.

У соцмережах тим часом поширюються кадри зустрічі американської делегації на залізничному вокзалі в Києві.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США Дональда Трампа. На оприлюднених президентом фото були, зокрема, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров.

Зеленський заявив, що українська сторона підготувала власні пропозиції та готова до конструктивної розмови з американськими представниками. Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у наближенні завершення війни, однак для неї важливими залишаються гарантії безпеки та характер повоєнного миру.

Візит до Києва відбувається після поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії. 5 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Кремлі. Переговори тривали близько трьох годин. Після їх завершення американські представники залишили Кремль та вирушили до України. Під час зустрічі Путін заявив, що ситуація, яку сторонам належить обговорити, є «непростою», а контакти з американськими представниками назвав корисними.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів по Росії на час перебування там американських переговорників. Київ очікував, що Москва дзеркально утримається від атак у цей період.