Зеленський заявив про угоди на €1 млрд та майже 100 бізнес-проєктів у Карпатах

За словами Зеленського, на економічну частину саміту прибули близько 500 представників бізнесу

У другій частині саміту «Карпатської вісімки» представлять проєкти у сфері енергетики, логістики та інфраструктури

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час економічної частини саміту «Карпатської вісімки» планується укласти інвестиційні та торговельні угоди загальною вартістю близько €1 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, на економічну частину саміту прибули близько 500 представників бізнесу. Підготовлені домовленості стосуються, зокрема, енергетики, логістики та інфраструктури, а також передбачають кроссекторальну співпрацю.

«Сьогодні у другій частині саміту – в економічній частині – будуть вагомі фінансові, інвестиційні домовленості. У нас тут будуть близько 500 представників бізнесу, підготовлені інвестиційні та торговельні угоди на мільярд євро», – сказав президент.

Він також повідомив, що протягом дня буде представлено майже 100 бізнес-проєктів від усіх восьми країн Карпат. Їхній загальний обсяг оцінюється майже у €40 млрд.

«Це те, що реально може працювати на наші країни й на наші з вами спільні Карпати», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що найближчими роками економічне зростання Карпатського макрорегіону може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по Європейському Союзу. Зеленський наголосив, що нинішні домовленості є лише початком подальшої економічної співпраці між країнами регіону.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув на установчий саміт «Карпатської вісімки» та анонсував окремі тривалі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю.