Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Звідки заробітчани найбільше переказують гроші в Україну: названо лідера

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Звідки заробітчани найбільше переказують гроші в Україну: названо лідера
Географія та структура переказів українців додому поступово змінюються
фото: glavcom.ua

Українці за кордоном торік переказали додому близько $7,9 млрд, однак загальний обсяг таких коштів скоротився

У 2025 році Польща залишалася найбільшим джерелом грошових переказів українських мігрантів в Україну. На неї припало 29% усіх таких коштів. Загалом торік в Україну надійшло близько $7,9 млрд переказів – на 16,3% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Польське агентство преси (PAP).

Польща випереджає інші країни

За даними Польського інституту економічного (PIE), у 2021 році на Польщу припадало 33,1% усіх грошових переказів в Україну. У 2025 році її частка зменшилася до 29%, однак країна все одно залишилася головним джерелом таких коштів.

Наступними за обсягом переказів були США – 14,1%, Велика Британія – 9,1% та Чехія – 8%.

Таким чином, географія переказів поступово стає більш різноманітною: частка Польщі зменшується, тоді як роль інших країн зростає.

Скільки грошей українці надсилають додому

За даними PIE, скорочення переказів значною мірою припало на доходи короткострокових працівників, зокрема сезонних і транскордонних заробітчан.

У 2025 році їхні чисті доходи, що враховуються у статистиці переказів, скоротилися на 21,5% у річному вимірі. Водночас приватні перекази від мігрантів, які перебувають за кордоном понад рік, зменшилися на 8,7%.

Попередні дані за перше півріччя 2026 року свідчать, що приватні перекази вже почали відновлюватися – їхній обсяг зріс на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Чому переказів стало менше

Аналітики PIE пов'язують зміни зі зміною характеру української міграції. Через триваліше перебування за кордоном зменшується роль сезонних і транскордонних поїздок на заробітки.

У 2021 році короткострокова міграція забезпечувала понад 68% усіх переказів в Україну, тоді як у 2025 році її частка становила 55,5%.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися в Україну. За даними опитування, 51% респондентів заявили про намір повернутися: 8% планують зробити це найближчим часом, а 43% – після завершення війни. Водночас 26% опитаних не планують повертатися, ще 23% не визначилися зі своїми планами.

 

Читайте також:

Теги: українці за кордоном українці гроші Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова система має передбачати не лише збільшення грошових виплат, а й розширення соціальних послуг
В Україні зростуть соціальні виплати: хто отримуватиме до 71 тис. грн на місяць
24 серпня, 14:50
Ділянка вже досліджувалася у 2019 році
У Львові фахівці відновили ексгумацію останків польських солдат, які загинули у 1939 році
25 серпня, 11:38
Болгарія перейшла з левів на євро, і життя в країні суттєво подорожчало
Українки розповіли, скільки насправді коштує життя в Болгарії
16 серпня, 18:15
Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 серпня 2026 року
Долар та євро пішли на спад. Курс валют 27 серпня 2026 року
27 серпня, 09:39
Наслідки масштабної повені у Непалі
Кількість зниклих у Непалі українців зросла до 56 осіб
28 серпня, 11:05
США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
Вчора, 05:50
Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва, удари по Україні. Головне за 11 вересня 2026
Візит глав МЗС Польщі й Естонії до Києва, удари по Україні. Головне за 11 вересня 2026
11 вересня, 21:17
Про інцидент уже повідомили чеську поліцію, яка з'ясовує всі обставини події
У Чехії поляки жорстоко побили свого співвітчизника через синьо-жовту панамку
13 вересня, 18:29
Астрологічний прогноз на 16 вересня 2026 року
День важливих переосмислень: найавторитетніший гороскоп на 16 вересня 2026 року
15 вересня, 15:00

Особисті фінанси

Пальне подорожчало на 3 грн. Ціни на АЗС 17 вересня 2026 року
Пальне подорожчало на 3 грн. Ціни на АЗС 17 вересня 2026 року
Звідки заробітчани найбільше переказують гроші в Україну: названо лідера
Звідки заробітчани найбільше переказують гроші в Україну: названо лідера
В Україні подорожчали капуста пекінська та броколі
В Україні подорожчали капуста пекінська та броколі
В Україні впала ціна на лохину
В Україні впала ціна на лохину
Корецький розповів, чи зростуть зарплати військових у 2027 році
Корецький розповів, чи зростуть зарплати військових у 2027 році
Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»
Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
98K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
56K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua