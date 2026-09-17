Звідки заробітчани найбільше переказують гроші в Україну: названо лідера

Українці за кордоном торік переказали додому близько $7,9 млрд, однак загальний обсяг таких коштів скоротився

У 2025 році Польща залишалася найбільшим джерелом грошових переказів українських мігрантів в Україну. На неї припало 29% усіх таких коштів. Загалом торік в Україну надійшло близько $7,9 млрд переказів – на 16,3% менше, ніж роком раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Польське агентство преси (PAP).

Польща випереджає інші країни

За даними Польського інституту економічного (PIE), у 2021 році на Польщу припадало 33,1% усіх грошових переказів в Україну. У 2025 році її частка зменшилася до 29%, однак країна все одно залишилася головним джерелом таких коштів.

Наступними за обсягом переказів були США – 14,1%, Велика Британія – 9,1% та Чехія – 8%.

Таким чином, географія переказів поступово стає більш різноманітною: частка Польщі зменшується, тоді як роль інших країн зростає.

Скільки грошей українці надсилають додому

За даними PIE, скорочення переказів значною мірою припало на доходи короткострокових працівників, зокрема сезонних і транскордонних заробітчан.

У 2025 році їхні чисті доходи, що враховуються у статистиці переказів, скоротилися на 21,5% у річному вимірі. Водночас приватні перекази від мігрантів, які перебувають за кордоном понад рік, зменшилися на 8,7%.

Попередні дані за перше півріччя 2026 року свідчать, що приватні перекази вже почали відновлюватися – їхній обсяг зріс на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Чому переказів стало менше

Аналітики PIE пов'язують зміни зі зміною характеру української міграції. Через триваліше перебування за кордоном зменшується роль сезонних і транскордонних поїздок на заробітки.

У 2021 році короткострокова міграція забезпечувала понад 68% усіх переказів в Україну, тоді як у 2025 році її частка становила 55,5%.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися в Україну. За даними опитування, 51% респондентів заявили про намір повернутися: 8% планують зробити це найближчим часом, а 43% – після завершення війни. Водночас 26% опитаних не планують повертатися, ще 23% не визначилися зі своїми планами.