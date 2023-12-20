Зеленський на селекторі із військовими обговорив те, що рятуватиме життя воїнам

Володимир Зеленський: «Окрема розмова про дрони – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій»

Сьогодні, 20 грудня, президент Володимир Зеленський провів селектор із військовими. Окрема розмова торкнулася і теми дронів. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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«Селектор. Військові – доповідь про ситуацію на фронті. Внутрішня ситуація – безпека, доповідь від правоохоронців, ліквідація наслідків російського обстрілу Херсона – жорсткий обстріл. Відповімо ворогу», – йдеться у заяві.

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За словами президента, також була заслухана доповідь Головного управління розвідки щодо планів окупантів та протидії їм, а також доповідь Служби зовнішньої розвідки України, яка стосувалась тенденцій найближчого часу, важливих наших операцій, які готуються.

«Окрема розмова про дрони – те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою на всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів», – зазначив Зеленський.

Триває 665-та доба широкомасштабної війни РФ протии України. Протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.