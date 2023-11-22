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Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача
Михайло Федоров замінить на Ставці ексочільника Держспецзв’язку Юрія Щиголя
фото з відкритих джерел

Зеленський постановив вивести зі складу Ставки ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрія Щиголя

Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача віце-прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Про це йдеться в указі президента України №771/2023.

Натомість Зеленський постановив вивести зі складу Ставки ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) Юрія Щиголя, якому нині суд обрав запобіжний захід.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя. Його підозрюють у заволодінні державними 62 млн грн.

Також Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про плани запуску «смарт-мобілізації». За його словами, нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись. Федоров також додав, що пілот планується до запуску «через місяць-два».

До слова, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Теги: Володимир Зеленський Михайло Федоров війна

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