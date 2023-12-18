Японія скликає нараду з нацбезпеки через запуск ракети КНДР

Японія проведе позачергове засідання з національної безпеки через загрози з боку КНДР

Японія скликає раду нацбезпеки через пуск ракети КНДР, заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. За його словами, новин про збитки поки що немає, і зараз влада чекає детального звіту про інцидент. Про це пише Reuters

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«Північна Корея здійснила пуск балістичної ракети. Я дав вказівки надавати населенню оперативну інформацію, забезпечити безпеку. На цей час повідомлень про збитки для Японії немає. Незабаром я отримаю детальну інформацію, буде уточнено ситуацію і незабаром ми скликаємо засідання ради національної безпеки», – зазначив прем'єр.

Раніше КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. У японському Міністерстві оборони зазначили, що об'єкт продовжував політ понад 12 хвилин після запуску, що може бути доказом великої дальності ракети. За їхніми словами, це вже другий пуск з боку КНДР за останню добу — приблизно днем ​​раніше Пхеньян також здійснив запуск ракети, яка пролетіла близько 400 км при максимальній висоті. польоту 50 км., після чого впала в Японське море на схід від Корейського півострова за межами виняткової економічної зони Японії.

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У КНДР до цього прокоментували військові навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів, які пройшли на південь від Корейського півострова, але за межами Північної Кореї.

Нагадаємо, Північна Корея заявила про плани запустити в найближчий час більше «супутників-шпигунів» для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.