У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Жителі «почервонілих» областей змушені були майже всю ніч перебувати в укриттях
У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили України попередили про кілька груп дронів, що летять з півночі і півдня України.
О 02:39 повітряну тривогу оголосили у Києві. КМВА повідомила про ударні БПЛА у напрямку столиці України.
Відбій повітряної тривоги у столиці та області було оголошено о 8:45.
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