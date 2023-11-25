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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
фото: glavcom.ua

Жителі «почервонілих» областей змушені були майже всю ніч перебувати в укриттях

У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України попередили про кілька груп дронів, що летять з півночі і півдня України.

О 02:39 повітряну тривогу оголосили у Києві. КМВА повідомила про ударні БПЛА у напрямку столиці України.

Відбій повітряної тривоги у столиці та області було оголошено о 8:45.

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Теги: окупанти Київ безпілотник тривога

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