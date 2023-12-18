Зеленський завтра дасть велику пресконференцію

Час та місце пресконференції поки тримається у секреті

Президент України Володимир Зеленський завтра, 19 грудня, проведе підсумкову пресконференцію. Відповідний анонс опубліковано на сайті Офісу президента.

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«У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня», – йдеться в повідомленні.

Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора та одного фотографа.

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Час та місце пресконференції поки тримається у секреті.

Нагадаємо, триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.