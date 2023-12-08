Закриття метро в Києві, допуск росіян до Олімпіади-2024. Головне за 8 грудня
Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки
Київ обмежив рух синьою гілкою метро, Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони, Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024. «Главком» склав добірку новин 8 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:
Київ обмежив рух синьою гілкою метро
Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.
Також у столиці затопило тунель метро між «Либідською» та «Деміївською». До слова, у Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.
За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.
Зеленський позбавив посади трьох голів райдержадміністрацій
Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Згідно з текстом указів, були звільнені:
- Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
- Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.
Парламент позбавив мандатів трьох нардепів
Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів трьох нардепів. Таким чином достроково припинено повноваження:
- народного депутата України Максима Єфімова від депутатської групи «Відновлення України» – «за» 283 депутати».
- народного депутата України Дмитра Шпенова (позафракційний) – 289 нардепів;
- народного депутата України Віталія Данілова від фракції «Батьківщина» – «за» 291 нардеп.
В Раді залишився 401 депутат.
Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони
Президент Володимир Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони. Президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:
- 10203-1 – збільшення на 300 людей склад НАБУ;
- 10262 – можливість НАЗК перевіряти майна набуте до публічної служби;
- 10288-1 – щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
- 10060 – про незалежність САП.
Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.
Відбирати на Олімпіаду спортсменів будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.
Також МОК відзначає, що наразі з 4 600 спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску – вісім з російським паспортом та трьох з білоруським.
Читайте також:
- Інститут вивчення війни підрахував втрати окупантів
- Коли Україна зможе почати новий контрнаступ: The Wall Street Journal назвала дати
- Представники ТЦК навідались до спортзалу в Києві (відео)
- Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ відбили найбільше атак
- Стало відомо, чим Україна замінила російські запчастини до атомних реакторів
Коментарі — 0