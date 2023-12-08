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Закриття метро в Києві, допуск росіян до Олімпіади-2024. Головне за 8 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Закриття метро в Києві, допуск росіян до Олімпіади-2024. Головне за 8 грудня
фото з відкритих джерел

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки

Київ обмежив рух синьою гілкою метро, Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони, Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024. «Главком» склав добірку новин 8 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Київ обмежив рух синьою гілкою метро

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Також у столиці затопило тунель метро між «Либідською» та «Деміївською». До слова, у Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

За попередніми даними, вказані обставини виникли у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.

Зеленський позбавив посади трьох голів райдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Згідно з текстом указів, були звільнені:

  • Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
  • Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
  • Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.

Парламент позбавив мандатів трьох нардепів

Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів трьох нардепів. Таким чином достроково припинено повноваження:

  • народного депутата України Максима Єфімова від депутатської групи «Відновлення України» – «за» 283 депутати».
  • народного депутата України Дмитра Шпенова (позафракційний) – 289 нардепів;
  • народного депутата України Віталія Данілова від фракції «Батьківщина» – «за» 291 нардеп.

В Раді залишився 401 депутат.

Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони

Президент Володимир Зеленський підписав чотири важливі євроінтеграційні закони. Президент сьогодні підписав кілька важливих законів, що допоможуть Україні під час вступу в Європейський союз. Зокрема це закони:

  • 10203-1 – збільшення на 300 людей склад НАБУ;
  • 10262 – можливість НАЗК перевіряти майна набуте до публічної служби;
  • 10288-1 – щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
  • 10060 – про незалежність САП.

Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

Відбирати на Олімпіаду спортсменів будуть лише через офіційні кваліфікаційні старти.

Також МОК відзначає, що наразі з 4 600 спортсменів лише 11 «нейтральних атлетів» виконали критерії допуску – вісім з російським паспортом та трьох з білоруським.

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Теги: Київ метро війна Міжнародний олімпійський комітет Володимир Зеленський

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