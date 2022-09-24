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Недолугі виправдання: Зеленський відреагував на виступ Росії на Генасамблеї ООН

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Недолугі виправдання: Зеленський відреагував на виступ Росії на Генасамблеї ООН
Зеленський звернувся до українців
фото з відкритих джерел

Зеленський нагадав, що Україна запропонувала на Генасамблеї «формулу миру», яка є шляхом до стабілізації міжнародних відносин

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне сприйняття його виступу на Генасамблеї ООН та відзначив постійну брехливу пропаганду представника Росії, від якої світ уже давно втомився. Про це він говорив у своєму вечірньому зверненні в п’ятницю, 23 вересня, у день, коли завершуються заходи у Нью-Йорку в межах участі нашої держави в черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, цей тиждень був результативним для України.

«Україна показала, що не тільки правда за нами, а й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість – саме у нас впевненість у перемозі. Світ завжди тонко відчуває такі речі. Хто насправді міцний, а хто вдає міцність. Хто справді відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховати слабкість і невпевненість», – заявив президент.

Зеленський нагадав, що Україна запропонувала на Генасамблеї «формулу миру», яка є шляхом до стабілізації міжнародних відносин. 

«І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне», – наголосив український лідер.

Президент перелічив п’ять пунктів, які складають українську «формулу миру»:

  • покарання агресора;
  • захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні;
  • ідновлення безпеки й територіальна цілісність;
  • гарантії безпеки;
  • рішучість світової більшості досягати всього цього разом з Україною.

«А що представила Росія? Знов недолугі виправдання, скарги та постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст із нами», – наголосив Зеленський.

Український президент також висловив вдячність усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили свою підтримку на Генасамблеї та всіх заходах, які відбувалися за участі українських представників у США цього тижня.

Як відомо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.  

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Теги: президент пропаганда росія Україна Володимир Зеленський

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