Зеленський дорікнув Ізраїлю за недостатню допомогу

Володимир Зеленський нагадав про скасування Ізраїлем безвізового режиму для українців

Україна вдячна ізраїльському суспільству за підтримку у протистоянні російській агресії, проте також хоче й допомоги з боку влади Ізраїлю, якої наразі немає. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю.

«Я вдячний народу Ізраїлю, я вдячний вам за щиру та емоційну підтримку українців. Вдячний за всі українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях – ми все це бачимо, ми все це високо цінуємо. За всі ті слова, які прозвучали на нашу підтримку у вашому суспільстві. Я вдячний вашому великому народу. Але ми хотіли б підтримки від вашої влади. Мені здається, це справедливо», – сказав президент.

Як приклад він навів, зокрема, Люксембург, чиє населення близько 600 тис. осіб, але який надав Україні оборонну підтримку в розмірі 15% свого оборонного бюджету; країни Балтії, які відправили українцям необхідну зброю; Польщу, яка надає життєво важливу логістичну допомогу і прийняла 2,5 млн українських переселенців, та інші держави.

«Що Ізраїль? Ми розуміємо, що вам непросто, але ми б дуже хотіли записати в колонку навпроти вашої держави у таблицях про допомогу нашій армії, що ми отримали. Ми б хотіли там щось записати», – підкреслив глава держави.

Зеленський розповів про Ірландію, з якою в української культури немає таких глибинних зв'язків, як, наприклад, з культурою, людьми, історією Ізраїлю, але яка скасувала візовий режим для українців, а влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим.

«Саме зараз це відбувається. Я не хочу давати цьому оцінок і не маю права. Абсолютно не маю права. Це вибір кожного й кожної держави. Я просто хочу, щоб ви самі подумали про це», – зауважив він.

Також президент нагадав, що коли держави світу запроваджують санкції проти Росії, то це не про гроші чи бізнес, а про цінності й загальну безпеку, проте Ізраїль поки не долучився до санкційного режиму.

«Втім, я хочу подякувати за медикаменти, які ви відправляли нашій країні. На жаль, за більшістю пунктів необхідної допомоги від Ізраїлю Україні мені немає чого сказати», – заявив президент.

За його словами, така ситуація з декількома державами, але українські й ізраїльські громадяни повʼязані між собою, і «відчувається, що ваше суспільство розуміє ці потреби».

Зеленський зауважив, що не знає, чому виникла така ситуація й непорозуміння з деякими представниками ізраїльської влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується збільшити допомогу Україні. Однак згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Ізраїль нібито не дозволив постачати Україні протитанкові ракети Spike. Кажуть, що згодні передавати лише нелетальну зброю.

Також Ізраїль в розпал війни в Україні скасував безвізовий режим із нашою державою.

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