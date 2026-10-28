Зеленський описав критичну ситуацію з постачанням ракет для ППО

«Я сьогодні живу в таких обставинах, коли постійно – кожен тиждень – треба збирати нові пакети, нові ракети, новий захист»

Президент України Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot і NASAMS. Про це він сказав на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами президента, частково США здійснили постачання в межах програми PURL. «Програма PURL передбачає багато різних речей: 20-міліметрові снаряди для F-16, HIMARS, а також «петріоти» та AIM. Ми багато чого купуємо у США. Європа заплатила, все надійшло, і все було добре. Але в деяких випадках, особливо з «петріотами», це великий виклик. 12 ракет на місяць, у середньому – ось, що ми отримуємо в 2026 році», – сказав він.

«Але є й інші рішення з іншими країнами, переважно європейськими. Те, чим я щодня займаюсь на двосторонньому рівні з тією чи іншою країною. І я не можу вам сказати, які саме країни, бо ці країни теж відчувають внутрішній тиск, і суспільство боїться, що у них нічого не залишиться, бо у них є лише невелика кількість на складах. І коли є позитивне рішення з тією чи іншою країною, мені дають п'ять, 10, 20 або дві ракети – я дуже вдячний. Я сьогодні живу в таких обставинах, коли постійно – кожен тиждень – треба збирати нові пакети, нові ракети, новий захист», – підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україні щодня потрібні ракети для захисту населення від російських балістичних ударів.

«Отже, саме на столі міністра Гегсета є деякі документи, які він підписав, і, можливо, він думає, що підписав усе, але це не так. Це тому, що є пакет від Сполучених Штатів, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках», – додав президент.

Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку попросив його затвердити зимовий пакет ракет. Він зазначив, що назвав необхідну кількість ракет і запропонував відмовитися від ударів по російських нафтопереробних заводах у разі надання допомоги. За словами президента, Трамп поцікавився, де можна отримати ці ракети, після чого Зеленський вказав на країни, які мають їхні запаси. Трамп, своєю чергою, пообіцяв докласти всіх зусиль, водночас зауваживши, що самі США також мають обмежену кількість ракет.

Нагадаємо, Україна закликає європейських партнерів передати частину ракет-перехоплювачів із наявних запасів, не чекаючи на майбутні поставки за контрактами. Київ також пропонує розширювати спільне виробництво українських безпілотників за кордоном.