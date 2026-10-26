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«Передати 10% запасів»: Хмара звернувся до партнерів щодо ракет ППО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Передати 10% запасів»: Хмара звернувся до партнерів щодо ракет ППО
Система протиповітряної оборони НАТО «Patriot»
фото: Getty Images

Міністр оборони України запропонував прискорити постачання перехоплювачів і масштабувати виробництво дронів

Україна закликає європейських партнерів передати частину ракет-перехоплювачів із наявних запасів, не чекаючи на майбутні поставки за контрактами. Київ також пропонує розширювати спільне виробництво українських безпілотників за кордоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Протиповітряна оборона – перший пріоритет

Євгеній Хмара звернувся до представників міністерств оборони п’яти європейських країн, які співпрацюють у форматі E5: Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії. Міністр закликав розглянути можливість передати Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони.

Зокрема, йдеться про ракети для американських комплексів Patriot та німецьких систем IRIS-T. Україна вже укладає контракти на їх постачання за підтримки партнерів і коштом кредиту Європейського союзу. Однак частину замовленого озброєння держава отримає пізніше.

Українська сторона пропонує партнерам передати частину ракет зі складів уже зараз, а згодом отримати заміну за чинними контрактами. Такий механізм, за задумом Міністерства оборони, дасть змогу швидше посилити захист українських міст, не очікуючи на виконання всіх замовлень.

Окремо міністр наголосив на потребі в переносних зенітних ракетних комплексах (ПЗРК), які Україна використовує для протидії реактивним ударним безпілотникам. Київ розраховує як на фінансування нових закупівель, так і на передання відповідних систем із запасів партнерських держав.

«Передати 10% запасів»: Хмара звернувся до партнерів щодо ракет ППО фото 1
фото: Міністерство оборони України

Україна планує подвоїти виробництво дронів

Другим пріоритетом Євгеній Хмара назвав безпілотні системи. За його словами, українські виробники мають можливість подвоїти випуск дронів у 2027 році. Для реалізації цих планів необхідне своєчасне фінансування.

Міністр також запропонував партнерам перейти від збільшення закупівель до масштабування спільного виробництва українських безпілотників на території інших держав. Така співпраця має допомогти наростити випуск техніки, забезпечити потреби українського війська та посилити оборонні можливості країн-партнерів.

«Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн. Це дасть змогу наростити виробництво, забезпечити Україну необхідними дронами. Плюс це посилить оборонні можливості наших партнерів», – наголосив Хмара.

Міністр підкреслив, що Україна прагне справедливого й тривалого миру. Водночас для його досягнення потрібні військова спроможність, готовність захищатися та своєчасні рішення союзників.

«Досягнення миру потребує сили, готовності захищатися та рішень, які ухвалюються вчасно. Завдання – зробити так, щоб Україна мала необхідну зброю тоді, коли вона потрібна», – підсумував очільник Міноборони.

Нагадаємо, 8 вересня «Главком» писав, що Україна запропонувала партнерам передати зі своїх складів 300 ракет-перехоплювачів для Patriot в обмін на новіші ракети, які мають надійти за вже укладеними контрактами. Також Київ потребував 500 ракет класу «повітря – повітря» та переносних зенітних ракетних комплексів.

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Теги: системи ППО Євген Хмара Patriot озброєння Україна фінансування Міноборони

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