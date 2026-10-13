У РФ згорів великий нафтовий термінал після удару України

Неушкоджених ємностей із паливом терміналі не залишилося

У Ростові-на-Дону згорів резервуарний парк термінала Новошахтинського НПЗ, раніше відомого як «Юг Руси», після українського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Зазначається, що неушкоджених ємностей із паливом терміналі не залишилося.

Пропускна здатність термінала до удару становила 2,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. Зокрема, біля причалу термінала можуть одночасно перебувати два судна водотоннажністю 3-5 тис. тонн.

Нагадаємо, 10 жовтня у Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі «Юг Руси». Підприємство потрапило під атаку безпілотників. Також у вересні 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнення домовленості між Україною та Росією про енергетичне перемир'я. Водночас українські посадовці повідомляли, що Київ не отримував попередньої інформації про таку домовленість.

Згодом 12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не завдавали ударів по енергетичних об'єктах на території Росії. За його словами, Київ вирішив утриматися від атак після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та РФ.