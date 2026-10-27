СБУ затримала агента РФ, який готував диверсії в Одесі

21-річний студент збирав дані про генератори та критичну інфраструктуру, а також планував проросійські провокації

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі 21-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він збирав розвіддані для підготовки диверсій і виконував завдання з організації інформаційних провокацій у портовому місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, російські спецслужби завербували молодика, коли він шукав легкі заробітки в тематичних Telegram-чатах. Після встановлення контакту з російськими кураторами він почав виконувати їхні доручення.

Зокрема, студент фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі, які, за версією слідства, планували підпалити. Також він стежив за одним з об’єктів критичної інфраструктури регіону та намагався встановити адресу проживання українського військовослужбовця.

Окремим напрямом діяльності підозрюваного, за даними СБУ, була підготовка інформаційних провокацій для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Одесі.

Одним із перших завдань стало втручання в систему керування рекламними сітілайтами. За задумом російських кураторів, на рекламних конструкціях мали з’являтися пропагандистські матеріали РФ.

Для цього студент отримав спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло змінювати зображення на сітілайтах. Наступним завданням мало стати розміщення російського прапора на рекламній конструкції в центрі Одеси.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами ймовірної співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України.

За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.