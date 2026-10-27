Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ затримала агента РФ, який готував диверсії в Одесі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала агента РФ, який готував диверсії в Одесі
Окремим напрямом діяльності підозрюваного була підготовка інформаційних провокацій
фото: СБУ

21-річний студент збирав дані про генератори та критичну інфраструктуру, а також планував проросійські провокації

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі 21-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він збирав розвіддані для підготовки диверсій і виконував завдання з організації інформаційних провокацій у портовому місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, російські спецслужби завербували молодика, коли він шукав легкі заробітки в тематичних Telegram-чатах. Після встановлення контакту з російськими кураторами він почав виконувати їхні доручення.

Зокрема, студент фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі, які, за версією слідства, планували підпалити. Також він стежив за одним з об’єктів критичної інфраструктури регіону та намагався встановити адресу проживання українського військовослужбовця.

Окремим напрямом діяльності підозрюваного, за даними СБУ, була підготовка інформаційних провокацій для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Одесі.

Одним із перших завдань стало втручання в систему керування рекламними сітілайтами. За задумом російських кураторів, на рекламних конструкціях мали з’являтися пропагандистські матеріали РФ.

Для цього студент отримав спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло змінювати зображення на сітілайтах. Наступним завданням мало стати розміщення російського прапора на рекламній конструкції в центрі Одеси.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами ймовірної співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії ракетно-дронових атак РФ по складах пально-мастильних матеріалів на півдні України.

За результатами дій на випередження в Одесі затримано російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Таким чином, ворог сподівався відстежити, де їх заправляють, і, як наслідок, з’ясувати координати нафтобаз на території регіону.

Читайте також:

Теги: Одеса СБУ зрадники війна диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський президент пов’язав перспективи економічного співробітництва з обома державами з досягненням мирної домовленості
Трамп зробив Путіну пропозицію стосовно мирної угоди
24 жовтня, 23:39
Вимога прозвучала на тлі переговорів Путіна зі спецпредставником Трампа
Росія вимагає від США скасувати абсолютно всі санкції для відновлення відносин
22 жовтня, 17:09
СБУ та Нацполіція затримали рецидивістів, які на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва
«Диверсійний шум»: СБУ зриває плани Кремля
20 жовтня, 18:28
Удар завдав шкоди човнам, контейнерам та іншому обладнанню
Росія атакувала човнову станцію у Києві, є постраждалі
10 жовтня, 17:52
Наразі усі пожежі ліквідовані
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку РФ (фото)
5 жовтня, 08:11
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
2 жовтня, 16:30
Засновника пропагандистського телеканалу «Царьград» вважають близьким до Кремля та Володимира Путіна
Росія пригрозила США через конфіскацію коштів соратника Путіна та передачу їх ЗСУ
2 жовтня, 14:36
Санду: Усі ці атаки свідчать про те, що Росія свідомо цілить у людей
Президентка Молдови засудила російський удар по Академії наук у Києві
29 вересня, 00:35
Американський президент уже не вперше закликає Україну не атакувати російські об'єкти паливної інфраструктури
Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився виконати його прохання
28 вересня, 08:05

Кримінал

СБУ затримала агента РФ, який готував диверсії в Одесі
СБУ затримала агента РФ, який готував диверсії в Одесі
Справу проти експрезидента «Енергоатому» закрито через сплив строку давності
Справу проти експрезидента «Енергоатому» закрито через сплив строку давності
Суд покарав водія нардепа Лабазюка за відмову свідчити
Суд покарав водія нардепа Лабазюка за відмову свідчити
СБУ викрила ще один воєнний злочин Сальдо
СБУ викрила ще один воєнний злочин Сальдо
На Хмельниччині чоловіка засудили до п’яти років за жорстоке поводження із собакою
На Хмельниччині чоловіка засудили до п’яти років за жорстоке поводження із собакою
Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний пасажир загинув, водій утік
Смертельна ДТП на Закарпатті: 20-річний пасажир загинув, водій утік

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
160K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
66K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua