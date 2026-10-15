Європа обіцяє подвоїти підтримку України на тлі конфлікту зі США – NYT

Європейські союзники намагаються компенсувати ризики, пов’язані з американською допомогою, та посилити власні можливості

Європейські країни обіцяють збільшити підтримку України на тлі напруженості у відносинах Києва з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Європейські партнери шукають способи компенсувати можливі перебої з американською допомогою та зменшити залежність України від Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання The New York Times.

Під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський провів переговори на Даунінг-стріт. Британська сторона пообіцяла прискорити постачання ракет для української ППО, які використовують для протидії російським повітряним атакам.

«Ми подбаємо про те, щоб їх доставили якомога швидше», – заявив британський прем’єр на початку зустрічі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також закликав союзників збільшити допомогу Україні, особливо у сфері протиповітряної оборони. За його словами, Росія намагається послабити рішучість партнерів, однак союзники не повинні піддаватися на залякування.

Окреме питання – можливий вплив змін у політиці Вашингтона на обмін розвідувальною інформацією з Україною. Велика Британія має розвинені розвідувальні можливості та співпрацює зі США, Канадою, Австралією і Новою Зеландією в межах альянсу «П’ять очей». Проте можливості американських служб значно масштабніші, а втрата доступу до їхніх даних стала б серйозним викликом для Києва.

Колишній директор Національного агентства геопросторової розвідки США Роберт Муррет наголосив на точності, деталізації та оперативності американської розвідінформації. За його словами, США зазвичай передають Україні дані й про цілі на території Росії. Водночас Польща та країни Балтії також надають Києву значний обсяг розвідданих.

Муррет сумнівається, що американська розвідувальна спільнота сама прагнутиме припинити підтримку України. Водночас він визнав, що Білий дім може вплинути на її рішення.

Військовий аналітик Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень Томас Візінгтон зазначив, що європейські розвідувальні служби мають значні можливості, однак обмін інформацією між різними країнами може бути фрагментованим або дублюватися. Різні правила роботи із секретними даними також здатні уповільнювати їх передавання.

За словами Візінгтона, європейці можуть розвивати власні можливості радіотехнічної розвідки та обміну даними, однак американські ресурси залишаються важливим додатковим джерелом інформації. Тому посилення європейської допомоги може зменшити ризики для України, але не означає, що Європа здатна швидко й повністю замінити Сполучені Штати.

Варто нагадати, що Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальну інформацію, а й самі отримують відповідні дані від українських спецслужб. Співпраця між країнами у сфері розвідки має двосторонній характер. Про це заявив голова комітету Сенату США з питань збройних сил, республіканець Роджер Вікер під час виступу на Варшавському безпековому форум.

Американський сенатор наголосив, що Вашингтон також користується інформацією, яку отримує від українських партнерів. За його словами, йдеться саме про взаємний обмін розвідувальними даними, а не лише про односторонню допомогу Україні.