Масована атака на Харків: загинули люди, є понад 10 постраждалих (оновлено)

Під час ліквідації наслідків ворожого удару постраждав рятувальник

У Холодногірському районі Харкова триває рятувально-пошукова операція після російського удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіло людини – рятувально-пошукова операція триває», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ДСНС, унаслідок масованої ворожої атаки постраждали 11 людей, ще трьох вдалося врятувати.

«Ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під’їзд. Під завалами можуть перебувати люди. Тривають гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи», – підкреслила ДСНС.

Під час ліквідації наслідків ворожого удару постраждав рятувальник. Його госпіталізували до лікарні.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, кінологи, співробітники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби міста. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Оновлено станом на 06:44

«Ще тіло людини знайдено під завалами того ж будинку, та існує ймовірність того, що під ними знаходяться ще одна людина. Крім двох загиблих, відомо про десятьох постраждалих від вечірнього обстрілу», – повідомив Терехов.

Оновлено станом на 06:56

Терехов уточнив, що під завалами знайдено тіло третьої людини.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масований вечірній удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова. За попередніми даними, ворог застосував по місту 10 ракет типу «Бандероль».