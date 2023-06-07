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Офіційно. ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Офіційно. ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку
ЗСУ за добу на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися від 200 до 1100 м
фото ілюстративне

Ворог стягує резерви до Бахмута

Епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 м», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

«Вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.

«Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріплений район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», – додала Маляр.

Раніше повідомлялося, що Захід бачить ознаки того, що контрнаступ української армії, що давно очікувався, почався: в останні дві доби бойові дії на сході країни значно активізувалися.

До слова, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Бахмут війна росія окупанти

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