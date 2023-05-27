Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ – Данілов

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ – Данілов
Україна планувала контрнаступ протягом декількох місяців
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО: «Ми розуміємо, що не маємо права на помилку»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ для відвоювання своїх територій. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Данілов не назвав дату контрнаступу, натомість зазначив, що наступ із метою відвоювання території в окупаційних сил Путіна може розпочатися «завтра, післязавтра або через тиждень».

Він застеріг, що український уряд не має права на помилку у прийнятті цього рішення, оскільки це історична можливість, яку ми не можемо втратити.

Україна планувала контрнаступ протягом декількох місяців. Але вона хотіла мати якомога більше часу для підготовки військ і отримання військової техніки від західних союзників.

За словами секретаря РНБО, ЗСУ розпочнуть наступ тоді, коли командири підрахують, що «ми зможемо досягти найкращого результату на цьому етапі війни».

«Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього не можна робити.... Перед нами стоїть дуже відповідальне завдання перед нашою країною. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку», – сказав Данілов.

Посадовець відкинув припущення, що контрнаступ вже розпочався, заявивши, що знищення російських пунктів управління та російської військової техніки було завданням українських Збройних Сил з 24 лютого минулого року.

Данілов підтримав рішення української армії боротися в Бахмуті протягом багатьох місяців.

«Бахмут – це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати», – сказав він і додав: «Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни».

«Ми контролюємо лише невелику частину міста, і ми це визнаємо. Але ви повинні пам'ятати, що Бахмут відіграв велику роль у цій війні», – наголосив секретар РНБО.

Він також сказав, що абсолютно спокійно ставиться до того, що Росія починає розгортати ядерну зброю в Білорусі.

«Для нас це не є якоюсь новиною», – прокоментував ситуацію Данілов.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. 

Також генерал США повідомляв, що прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу.

До слова, Банкова повідомляла, що контрнаступ уже розпочався.

Читайте також: Контрнаступ. Чому ЗСУ не поспішають
Теги: Україна Олексій Данілов наступ Бахмут контрнаступ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Психолог радить: краще маленьку дитину не брати на цвинтар, але це вирішує кожна окрема родина
Як сказати дитині про смерть близької людини? Соціум
3 травня, 11:25
Окупанти зазнали величезних втрат
Переговори між Україною і Росією? Лише за однієї умови
9 травня, 12:04
Росіяни провалюють іспит санкціями
Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
11 травня, 07:34
Жителів Київщини просять зберігати спокій
На Київщині сьогодні лунатимуть сирени: у чому причина
1 травня, 12:05
Росіяни скидають на мирні населені пункти керовані авіабомби
Окупанти атакували Чернігівщину та Сумщину ракетами й керованими авіабомбами
29 квiтня, 09:07
МЗС отримало та опрацювало 1038 звернень
Історичний пошук послів. МЗС шоковане результатом
10 травня, 15:09
Триває 442-га доба повномасштабної війни
Зеленський розповів про втрати в ЗСУ
11 травня, 18:07
Окупанти постійно обстрілюють міста та села Запорізької області
Окупанти вдарили по Гуляйполю, є постраждалий
13 травня, 11:31
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити
23 травня, 20:44

Події в Україні

В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео)
В окупованому Бердянську знову «бавовна» (фото, відео)
Вихід «Вагнера» з Бахмута: британська розвідка прогнозує подальший сценарій
Вихід «Вагнера» з Бахмута: британська розвідка прогнозує подальший сценарій
Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ – Данілов
Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ – Данілов
«Вагнерівці» після Бахмута перегруповуються на інших фронтах – Данілов
«Вагнерівці» після Бахмута перегруповуються на інших фронтах – Данілов
Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами»
Окупанти атакували Миколаївщину «Шахедами»
Ракетний удар по Дніпру: дані з місця теракту станом на ранок 27 травня
Ракетний удар по Дніпру: дані з місця теракту станом на ранок 27 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
57K
Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
31K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
24K
В Україні зафіксували землетрус (мапа)
23K
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
11K
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко

Новини

Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:52
Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту