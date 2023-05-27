Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ – Данілов

Секретар РНБО: «Ми розуміємо, що не маємо права на помилку»

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ для відвоювання своїх територій. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

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Данілов не назвав дату контрнаступу, натомість зазначив, що наступ із метою відвоювання території в окупаційних сил Путіна може розпочатися «завтра, післязавтра або через тиждень».

Він застеріг, що український уряд не має права на помилку у прийнятті цього рішення, оскільки це історична можливість, яку ми не можемо втратити.

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Україна планувала контрнаступ протягом декількох місяців. Але вона хотіла мати якомога більше часу для підготовки військ і отримання військової техніки від західних союзників.

За словами секретаря РНБО, ЗСУ розпочнуть наступ тоді, коли командири підрахують, що «ми зможемо досягти найкращого результату на цьому етапі війни».

«Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього не можна робити.... Перед нами стоїть дуже відповідальне завдання перед нашою країною. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку», – сказав Данілов.

Посадовець відкинув припущення, що контрнаступ вже розпочався, заявивши, що знищення російських пунктів управління та російської військової техніки було завданням українських Збройних Сил з 24 лютого минулого року.

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Данілов підтримав рішення української армії боротися в Бахмуті протягом багатьох місяців.

«Бахмут – це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати», – сказав він і додав: «Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни».

«Ми контролюємо лише невелику частину міста, і ми це визнаємо. Але ви повинні пам'ятати, що Бахмут відіграв велику роль у цій війні», – наголосив секретар РНБО.

Він також сказав, що абсолютно спокійно ставиться до того, що Росія починає розгортати ядерну зброю в Білорусі.

«Для нас це не є якоюсь новиною», – прокоментував ситуацію Данілов.

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Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ.

Також генерал США повідомляв, що прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу.

До слова, Банкова повідомляла, що контрнаступ уже розпочався.