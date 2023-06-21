Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»

Глава української держави про Путіна: «Другий король антисемітизму після Гітлера»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після хамської заяви російського диктатора Володимира Путіна, який назвав його «ганьбою єврейського народу», для нього була важлива реакція світу. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спочатку глава держави глибоко вдихнув, опустив голову і за кілька секунд сказав, що не зовсім впевнений, як це прокоментувати.

«Таке враження, що він (Путін – «Главком») не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так говорити», – заявив Зеленський, подякувавши за підтримку, яку отримав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент країни-агресора РФ Володимир Путін 16 червня назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу». – «У мене з дитинства багато друзів-євреїв. Вони кажуть: «Зеленський – не єврей, це ганьба єврейського народу».

Згодом головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору.