Контрнаступ все ближче. ЗСУ приступили до розмінування на лінії фронту

Деяким військовим доводиться розмінувати вручну

Українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українських військових.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання зазначає, що як Росія, так і Україна встановили тисячі мін вздовж лінії фронту, які необхідно забрати для початку атаки. Українські інженери та сапери вже займаються розмінуванням полів, у тому числі за допомогою нового обладнання, такого як спеціально модифіковані машини на основі німецького танка Leopard 2. Також для розмінування можуть використовуватись спеціальні установки, такі як УР-77 «Метеорит», які дозволяють розчищати проходи через мінні поля.

Хоча західні союзники Києва постачали ракети, бронетехніку та боєприпаси, вони надали недостатньо коштів для прориву ліній оборони Росії. Сергій Матвійчук, полковник Управління інженерних військ України, сказав, що українській армії не вистачає інженерних танків та інших подібних інструментів. Матвійчук зазначив, що найкращим варіантом для розчищення мінних полів була б штурмова машина M1150 на основі M1 Abrams, але Україна не отримала такої техніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деяким військовим доводиться розмінувати вручну: командир одного з інженерних підрозділів під позивним Клімат сказав WP, що сапери ночами виходять у поля і прибирають міни. Клімат зазначив, що розмінування триває вже кілька тижнів, але не став говорити, де і якими методами. За його словами, щойно сапери розчищають шлях, встановлюються знаки, щоб показати напрямок на російські позиції.

За словами українських солдатів, Росія встановлює свої міни в такій схемі: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін та мін-пасток, а потім ще одна лінія протитанкових мін. Військові кажуть, що для виявлення протитанкових мін можна використовувати дрони, але протипіхотні міни знайти важче.

Якщо ЗСУ зможуть подолати російські мінні поля, то їм після цього потрібно буде подолати і ряд інших перешкод, таких як траншеї, канави і невеликі річки, причому, як зазначає WP, для успішного наступу потрібно буде рухатися швидко, щоб не дозволити розташованим уздовж лінії фронту російським військам підійти до району атаки.

Нагадаємо, триває 464-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі. Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.