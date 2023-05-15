Польща розповіла, за яких умов можливі переговори України з РФ

Пшидач наголошує, якщо диктатор-президент РФ Володимир Путін досягне хоча б часткового успіху, то він знову спробує атакувати Україну або інші країни

За словами польського політика, на даному етапі війни переговори передчасні

Представник польського президента Марцин Пшидач заявив, що країна-агресорка Росія поки що не готова до переговорів з Україною. Тим часом ЗСУ збираються вибити окупантів із захоплених територій. Про це представник Анджея Дуди повідомив в ефірі RMF24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами політика, на даному етапі війни переговори передчасні. Адже Москва продовжує свою агресію. Ба більше – Москва не готова до жодного мирного підходу.

«Українські сили готуються до контрнаступу, який має дозволити повернути хоча б частину окупованих територій. Китайці намагаються втрутитися в можливі переговори про майбутнє України», – висловився Пшидач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом польський чиновник наголосив, що Варшава зацікавлена у міцному мирі в Україні. І задля цього Російську Федерацію слід витіснити з окупованих територій.

Пшидач пояснює, якщо диктатор-президент РФ Володимир Путін досягне хоча б часткового успіху, то він знову спробує атакувати Україну або інші країни.

«Потенціал російської армії має бути виснажений настільки, щоб такої можливості не було. І тоді справді можна розпочинати мирні переговори, але на даному етапі для цього немає умов», – додав Марцин Пшидач.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виключив можливості мирних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, до 24 лютого Офіс президента зробив багато запитів до Кремля, але звідти не було відповідей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, польські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО.

У документі наголошується, що, захищаючись від Росії, Україна захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу.