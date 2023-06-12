Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так

glavcom.ua
Путін має підтримку більшості росіян
фото з відкритих джерел

Напад на Україну – власний вибір росіян, що послідовно підтримували і підтримують Путіна та війну

«Хорошиє русскіє» продовжують спроби розмити власну відповідальність і сконцентрувати весь негатив виключно на Путіні.

Цим разом тупу маніпуляцію видала Латиніна: мовляв, якщо на російський бізнес поширюється відповідальність за війну, то треба цю ж відповідальність поширити і на українських бізнесменів, що вели справу з Росією, і на європейських політиків. Тобто, спробувала розмити провину взагалі на всіх, хто тільки поряд стояв чи був в курсі.

От тільки це абсурд: покладати провину на вбивство на того, хто продав вбивці ніж, хто його нагодував перед вбивством, хто його підвіз... Злочин вбивці – це його власний вибір. Напад на Україну – власний вибір росіян, що послідовно підтримували і підтримують Путіна та війну. Бізнес, що продавав їм всі ці роки котрий коньяк чи смартфони, в жоден спосіб не спонукав до війни і не схвалював криваві ініціативи Путіна. Це все робили самі росіяни.

Так що дарма «хорошиє русскіє» пробують розмазати власне гівно тонким шаром по цілій Європі в сподіванні, що тоді сморід буде спільним. Але це непогане нагадування нам всім: якщо не хочемо знов вляпатись і втопитись в російському гівні, треба чимшвидше ліквідувати будь-які зв'язки з Росією і росіянами.

Читайте також: 
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін хорошие русские

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна готується отримати сучасні винищувачі
Як Захід бачить питання F-16
23 травня, 11:52
Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника
ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
25 травня, 06:47
Наразі причини відмови поїздки Токаєва на форум не пояснюються
Президент Казахстану відмовляється їхати до Путіна
10 червня, 15:25
Росіяни принесли до Маріуполя смерть, біль та горе
У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото
12 травня, 18:03
Ракети були знищені в повітряному просторі Києва
Уламки ракети впали на ТРЦ у Києві: деталі від влади
26 травня, 07:01
Пошкодження ППО Patriot: Повітряні сили відповіли на заяви CNN
Пошкодження ППО Patriot: Повітряні сили відповіли на заяви CNN
17 травня, 08:56
Лукашенко намагається не перестаратися зі своєю хворобою
Ексрозвідник розкрив таємницю хвороби Лукашенка
20 травня, 21:25
Загарбники продовжують зазнавати великих втрат на полі бою
Окупанти з’єднали острів на Херсонщині з материковою частиною: яка ситуація на фронті
19 травня, 18:53
Російський диктатор Володимир Путін
Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності
1 червня, 15:06

Олексій Голобуцький

«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так
«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так
Як захистити українське ППО?
Як захистити українське ППО?
Путін злякався розпаду Росії
Путін злякався розпаду Росії
Скандал з Віктором Павликом. Що найбільше непокоїть у цій ситуації
Скандал з Віктором Павликом. Що найбільше непокоїть у цій ситуації
Співпраця Московської церкви з СБУ дає результат
Співпраця Московської церкви з СБУ дає результат
У Путіна відбулась «остання ніч з колишнім гаремом»
У Путіна відбулась «остання ніч з колишнім гаремом»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
28K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
28K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
19K
Підрив Каховської ГЕС: оновлені дані про жертв та наслідки
19K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
18K
Тривога тривала 20 хвилин: небезпека була через зліт винищувача з «Кинджалами»

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту