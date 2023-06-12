«Хороші росіяни» концентрують весь негатив на Путіні. Що з цим не так

Напад на Україну – власний вибір росіян, що послідовно підтримували і підтримують Путіна та війну

«Хорошиє русскіє» продовжують спроби розмити власну відповідальність і сконцентрувати весь негатив виключно на Путіні.

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Цим разом тупу маніпуляцію видала Латиніна: мовляв, якщо на російський бізнес поширюється відповідальність за війну, то треба цю ж відповідальність поширити і на українських бізнесменів, що вели справу з Росією, і на європейських політиків. Тобто, спробувала розмити провину взагалі на всіх, хто тільки поряд стояв чи був в курсі.

От тільки це абсурд: покладати провину на вбивство на того, хто продав вбивці ніж, хто його нагодував перед вбивством, хто його підвіз... Злочин вбивці – це його власний вибір. Напад на Україну – власний вибір росіян, що послідовно підтримували і підтримують Путіна та війну. Бізнес, що продавав їм всі ці роки котрий коньяк чи смартфони, в жоден спосіб не спонукав до війни і не схвалював криваві ініціативи Путіна. Це все робили самі росіяни.

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Так що дарма «хорошиє русскіє» пробують розмазати власне гівно тонким шаром по цілій Європі в сподіванні, що тоді сморід буде спільним. Але це непогане нагадування нам всім: якщо не хочемо знов вляпатись і втопитись в російському гівні, треба чимшвидше ліквідувати будь-які зв'язки з Росією і росіянами.