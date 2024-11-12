Зеленський наказав встановити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Державного бюро розслідувань 12 листопада.

«Ураховуючи значення і роль Державного бюро розслідувань у виконанні завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, постановляю: встановити в Україні День Державного бюро розслідувань, який відзначати щороку 12 листопада», – йдеться в указі.

Відповідний указ президент підписав 12 листопада 2024 року, документ оприлюднено на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що згідно із законом про ДБР, «Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції».

По суті, це незалежний правоохоронний орган, який розслідує злочини, скоєні високопосадовцями (окрім корупційних, віднесених до підслідності НАБУ), військовими та правоохоронцями.