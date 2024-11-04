Перемога Санду в Молдові: Центр протидії дезінформації пояснив, чому це важливо для України

Президентка Молдови Майа Санду оголосила про свою перемогу на виборах глави держави

Андрій Коваленко: «Добре, що перемогла Санду в Молдові. Її перемога відповідає інтересам України»

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував перемогу Майї Санду на виборах президента Молдови. За його словами, перемога Санду відповідає інтересам України, бо Росія «не відкриє шлях на Придністров‘я» з військової точки зору.

«Добре, що перемогла Санду в Молдові. Її перемога відповідає інтересам України, бо росія не відкриє «шлях на Придністров‘я» з військової точки зору, а також не зможе наразі завадити низці стратегічних співпраць», – написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у Telegram.

Президентка Молдови Майа Санду оголосила про свою перемогу на виборах глави держави.

Нагадаємо, що Молдова завершує підрахунок голосів на президентських виборах. Опрацьовано 99,5% протоколів: впевнено перемагає Майя Санду. Розрив між кандидатами складає понад 10%. Учергове результати вибори в Молдові визначила діаспора. Президент України Володимир Зеленський вже привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Він зауважив, що громадяни країни обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

Напередодні у Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинний президент та ініціатор зміцнення зв'язків з Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Також у ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.