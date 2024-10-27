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Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня – Зеленський
Зелнський заслухав доповідь Умєрова щодо контрактів для внутрішнього виробництва зброї
фото: Офіс президента

«Ключовий пріоритет – це підтримка наших позицій на найскладніших напрямках, підтримка наших воїнів»

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 977-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про плани на наступний тиждень, посилення української енергосистеми перед зимою, а також подякував кільком бойовим бригадам.

«Дорогі українці, українки!

Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво. Ми створили цей новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. І в рамках цього формату незмінно нарощуємо нашу взаємодію. Оборонну, політичну, економічну. І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців. Я вдячний кожній країні з цього нашого формату: Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії. Дякую вам. Очікуємо від усіх партнерів підтримки Плану перемоги. Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з «нордиками» про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше.

Звичайно, ключовий пріоритет – це підтримка наших позицій на найскладніших напрямках, підтримка наших воїнів, внутрішнього виробництва зброї й зокрема – дронів. Данія зробила відповідні вагомі інвестиції. Працюємо з партнерами, щоб приєднались. Окремо працюємо і на рівні країн, і на рівні найбільших світових компаній – виробників енергетичного обладнання – для посилення нашої енергосистеми перед зимою. Це стосується передусім прикордонних і прифронтових громад, таких наших міст, як Суми, Харків та інші, які знаходяться надто близько до російської території. Урядовці та відповідні дипломатичні наші представники, енергетичні компанії мають чіткі завдання, у тому числі й щодо партнерів у Північній Європі. Будемо зміцнювати цю роботу.

І ще кілька речей. Хочу зараз подякувати за цей тиждень кільком нашим бойовим бригадам. 25-та окрема повітрянодесантна, 79-та десантно-штурмова, 35-та окрема бригада морської піхоти, 65-та окрема механізована, 425-й окремий штурмовий батальйон і 27-ма окрема артилерійська бригада. Молодці, воїни! На різних напрямках проявили себе однаково добре заради України. Були сьогодні також доповіді Головкома Сирського – фронт і Курська операція – та міністра оборони України Умєрова – щодо контрактів для внутрішнього виробництва зброї.

І сьогодні було багато сказано про українську мову, українську культуру. Сьогодні відзначаємо День української писемності та мови. І в такий день важливо сказати, що тільки справжніми результатами реально зберігається все наше, все українське. Ми в цій війні боремось проти ворога, який намагається знищити в Україні все українське. І тому кожна дія заради нашої держави, кожен результат на посилення України мають непересічне значення. Виграти цю війну можемо ми всі лише разом – і вберегти Україну можемо лише разом. Не кожен сам для себе, а всі для України. І саме так маємо працювати щодня – всі для України. Кожен на своєму рівні. Кожен на своєму місці. Дякую за всі результати заради України! Слава Україні!»

Раніше Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України.

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Теги: фронт Україна Володимир Зеленський українці Данія інвестиції росія Харків

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