Приватизація готелю «Україна»: новий власник перерахував 3 млрд грн до бюджету

Переможець аукціону сплатив за об'єкт 2 млрд 511 млн 777 тис. 888 грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав три мільярди гривень від продажу першого об’єкта великої приватизації – київського готелю «Україна». Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Переможець аукціону сплатив за об'єкт 2 млрд 511 млн 777 тис. 888 грн і додатково перерахував ПДВ у розмірі 502 млн 355 тис. 578 грн. Крім того, новий власник зобов’язаний погасити наявну заборгованість підприємства із заробітної плати, перед бюджетом та прострочені борги перед кредиторами.

«Успішне проведення аукціону та повна оплата вартості готелю «Україна» підтверджують готовність українського ринку до великої приватизації. Конкуренція між учасниками забезпечила зростання вартості активу та його ринкову фінальну вартість. Отримані кошти будуть спрямовані, зокрема, на підтримку Сил оборони України. Важливо, що завдяки приватизації готель отримує нове життя та перспективи розвитку», – сказала в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Чотиризірковий готель «Україна» розташований у центрі Києва – на Майдані Незалежності. Це перша в Києві висотна споруда. Відкриття готелю «Україна» (у минулому «Москва») відбулося 28 вересня 1961 року.

Також за умовами продажу новий власник зобов’язаний зберегти основний напрямок діяльності підприємства та забезпечити соціальні гарантії працівникам протягом як мінімум шести місяців з моменту набуття права власності.

Водночас новий власник готелю Максим Кріппа зазначив: «Для мене придбання готелю навіть не інвестиція, а перш за все свідоме та зважене рішення громадянина України. Це більш, ніж вчасно, враховуючи той факт, що кошти від приватизації будуть спрямовані на підтримку Сил оборони та збереження суверенітету України».

Що відомо про компанію, яка придбала готель «Україна»

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Ола Файн» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Виторг підприємства за 2023 рік – 334 000 грн.

Бенефіціар компанії – Максим Кріппа. Відомо, що у 2020 році бізнесмен купив готель «Дніпро» на вул. Хрещатик у Києві у Фонду держмайна України, а у 2023 році придбав заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем на території в Конча-Заспі у Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, що державне підприємство «Готель «Україна» у Києві 18 вересня було продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 раза більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.

Раніше, Кабінет міністрів включив до переліку об’єктів великої приватизації державної власності державне підприємство «Готель «Україна». У липні уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.