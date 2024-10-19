Курська операція. Ми показали, що у цю гру можна грати удвох

«За будь-яких умов, саме перенесення бойових дій на територію агресора є важливим фактором»

Курська операція таки спромоглася окрім військово-політичних цілей досягнути ще й чисто військові, змусивши командування ЗС РФ відтягнути біля 50 тисяч особового складу та техніку на Курщину зі Сходу нашої країни, а також упередила наступ ворога з півночі, порушивши підготовку та злагодження угруповання московитих у цьому районі.

Окрім цього, було продемонстровано нашим Західним партнерам і партнерам РФ по ОДКБ, що кордони РФ диряві і вона сама не має ресурсів його захистити.

Вже можна говорити, що Курська операція досягла більшості цілей, що ставилися військово-політичним керівництвом України.

Асиметричні дії є однією з ефективних тактик в умовах обмеженого людського ресурсу та відсутності належної кількості боєприпасів на лінії бойового зіткнення.

За будь-яких умов, саме перенесення бойових дій на територію агресора є важливим фактором.

Ми не захоплюємо чужі території, нам вони не потрібні. Ми демонструємо, що у цю гру можна грати удвох.