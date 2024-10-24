Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рапорти та онлайн-навчання. Міноборони розповіло про нововведення у застосунку «Армія+»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рапорти та онлайн-навчання. Міноборони розповіло про нововведення у застосунку «Армія+»
Катерина Черногоренко розповіла про застосунок «Армія+»
фото: glavcom.ua

Кількість військовослужбовців, які користуються  застосунком «Армія+» сягнула 340 тис. 

Одна з ключових функцій застосунку «Армія+» – подача рапортів – стане ще доступнішою завдяки цифровізації. Також у додатку з'явилося онлайн-навчання. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, передає кореспондент «Главкома».

Заступниця міністра зауважила, що наразі в додатку «Армія+» реалізовано можливість подачі п'яти різних рапортів, включаючи популярну форму п'ять.

Стали доступні п'ять нових видів рапортів:

  • отримання довідки форми п'ять;
  • виїзд за межі гарнізону;
  • звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я;
  • виплату за підписання першого контракту;
  • відпустку після звільнення із полону.

Крім цього, у рапортів розширився функціонал. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача рапорту. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі  рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.

Черногоренко наголосила, що поступово паперові рапорти будуть замінені електронними, і вже наразі їх подано понад 10 тис. через додаток.

Крім цього заступниця міністра зауважила, що вперше запускається онлайн-навчання в «Армії+». У першій версії платформи будуть доступні три навчальні курси:

  • Загальна підготовка.
  • Побут у польових умовах.
  • Безпілотні системи. Основи БпЛА. 

«Навчання в «Армія+» буде доступне кожному авторизованому військовому. Це про знання та практичні поради військових, щоб допомогти зорієнтуватися в умовах військової служби та зберегти собі життя. Надалі ці курси зможуть доповнити базову підготовку для новобранців і допоможуть відпрацьовувати практичні навички навіть у польових умовах», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

За словами Катерини Черногоренко, нові курси будуть додаватися щомісяця. Зокрема, наступними темами стануть «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

Заступниця міністра додала, що кількість військовослужбовців, які користуються  застосунком «Армія+» сягнула 340 тис. 

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+». 

Згодом заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що одна з базових функцій, яка наявна у додатку «Армія+» – це електронні рапорти

Також у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

Читайте також:

Теги: ЗСУ армія українці військові навчання Україна безпілотник військовозобов'язаний застосунок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні стало складніше купити авто
В Україні стало складніше купити авто: чому платити доведеться більше
3 жовтня, 19:29
У 74 роки Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди в Сеулі
До фіналу конкурсу «Міс Всесвіт Південна Корея» потрапила 80-річна модель
30 вересня, 16:14
Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС
Україна із Польщею розвиватимуть змішані перевезення до Азії
24 вересня, 15:44
Україна рекомендувала ПАРЄ запровадити персональні санкції проти провідних російських пропагандистів
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України
1 жовтня, 17:07
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено
Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
11 жовтня, 12:26
Колишніх в'язні, які приєдналися до військовослужбовців з підрозділу «Шквал» 35-ї бригади морської піхоти, проходять навчання
Сили оборони показали, як проходить вишкіл колишніх ув'язнених (відео)
12 жовтня, 11:44
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані 11 жовтгя 2024 року
Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським: деталі
11 жовтня, 12:51
Основними джерелами фінансування війни історично залишаються тільки запозичення та податки
Податок на перемогу, або Як фінансуються війни? Повчальна арифметика для України авторська стаття
18 жовтня, 09:01
Слідство поки не встановило, хто з військовослужбовців поцілив у дитину
Військовий поранив неповнолітнього під час збиття «шахеду». ДБР відкрило справу
Вчора, 09:47

Суспільство

«Укрпошта» презентувала колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken
«Укрпошта» презентувала колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken
Рапорти та онлайн-навчання. Міноборони розповіло про нововведення у застосунку «Армія+»
Рапорти та онлайн-навчання. Міноборони розповіло про нововведення у застосунку «Армія+»
Мовний омбудсмен заявив, що лагідної українізації більше не буде: чого очікувати
Мовний омбудсмен заявив, що лагідної українізації більше не буде: чого очікувати
Російська мова зникає з українського ринку праці – дослідження
Російська мова зникає з українського ринку праці – дослідження
У Силах оборони може з'явитися новий рід військ: подробиці
У Силах оборони може з'явитися новий рід військ: подробиці
Кім закликав переглянути параметри мобілізації у прифронтових регіонах
Кім закликав переглянути параметри мобілізації у прифронтових регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
75K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
43K
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
19K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
7931
Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua