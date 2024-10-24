Рапорти та онлайн-навчання. Міноборони розповіло про нововведення у застосунку «Армія+»

Кількість військовослужбовців, які користуються застосунком «Армія+» сягнула 340 тис.

Одна з ключових функцій застосунку «Армія+» – подача рапортів – стане ще доступнішою завдяки цифровізації. Також у додатку з'явилося онлайн-навчання. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, передає кореспондент «Главкома».

Заступниця міністра зауважила, що наразі в додатку «Армія+» реалізовано можливість подачі п'яти різних рапортів, включаючи популярну форму п'ять.

Стали доступні п'ять нових видів рапортів:

отримання довідки форми п'ять;

виїзд за межі гарнізону;

звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я;

виплату за підписання першого контракту;

відпустку після звільнення із полону.

Крім цього, у рапортів розширився функціонал. Тепер ініціатор може відкликати рапорт, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача рапорту. Наприклад, командир роти може побачити, що на попередньому етапі рапорт солдата вже погодив командир взводу та далі прийняти рішення щодо погодження.

Черногоренко наголосила, що поступово паперові рапорти будуть замінені електронними, і вже наразі їх подано понад 10 тис. через додаток.

Крім цього заступниця міністра зауважила, що вперше запускається онлайн-навчання в «Армії+». У першій версії платформи будуть доступні три навчальні курси:

Загальна підготовка.

Побут у польових умовах.

Безпілотні системи. Основи БпЛА.

«Навчання в «Армія+» буде доступне кожному авторизованому військовому. Це про знання та практичні поради військових, щоб допомогти зорієнтуватися в умовах військової служби та зберегти собі життя. Надалі ці курси зможуть доповнити базову підготовку для новобранців і допоможуть відпрацьовувати практичні навички навіть у польових умовах», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

За словами Катерини Черногоренко, нові курси будуть додаватися щомісяця. Зокрема, наступними темами стануть «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

Заступниця міністра додала, що кількість військовослужбовців, які користуються застосунком «Армія+» сягнула 340 тис.

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про запуск застосунку для українських військовослужбовців «Армія+».

Згодом заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що одна з базових функцій, яка наявна у додатку «Армія+» – це електронні рапорти.

Також у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.