Посол ЄС оцінила результати антикорупційних заходів в Україні

Матернова додала, що нинішню ситуацію можна оцінити з іншого кутаа саме, що раніше «не було сприятливого середовища для того, щоб справді боротися з таким розмаїттям корупційних схем»

«Резонансні справи неодмінно з’являтимуться», – відзначила посол ЄС

Система антикорупційних органів в Україні справляється зі своїми завданнями, а резонансні кримінальні справи свідчать, що система працює ефективно. Про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в ексклюзивному коментарі Укрінформу напередодні публікації Звіту про розширення ЄС, де серед сфер, що підлягають оцінці, визначено боротьбу з корупцією.

«Ті, хто цікавиться Україною детально, спостерігає за процесами і розуміє, що потрібно для боротьби із корупцією, бачить, що система наразі працює», – підкреслила Матернова, відповідаючи на запитання, чи сприймає ЄС останні випадки викриття корупціонерів як ефективну роботу контролюючих органів або виключно як масштабну корупцію в Україні.

«Система дає результати», – зазначила дипломатка.

З іншого боку, визнала вона, у деяких чиновників в окремих країнах-членах ЄС, які не є експертами у даній проблематиці, може скластися враження, що в Україні «просто багато корупції».

Тому потрібен певний рівень розуміння процесів протидії цьому явищу, щоб зрозуміти, як працює система. «Резонансні справи неодмінно з’являтимуться», – відзначила посол ЄС.

Матернова додала, що нинішню ситуацію можна оцінити з іншого кута, а саме, що раніше «не було сприятливого середовища для того, щоб справді боротися з таким розмаїттям корупційних схем».

«Наприклад, зрозуміло, що питання із прокурорами виникло давно, і лише зараз воно актуалізувалося», – зазначила Матернова.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора України Андрія Костіна, який подав відповідну заяву на фоні повідомлень про викриття прокурорів, які незаконно оформили інвалідність.