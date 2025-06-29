Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін

Оттавська конвенція – міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід України з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Про це повідомив нардеп Роман Костенко, інформує «Главком».

«Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території», – йдеться у дописі.

скриншот

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про ї́хнє знищення (неофіційно Оттавська конвенція) – міжнародна угода (договір, конвенція), спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня 1997 року. Конвенція набрала чинності 1 березня 1999. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року.[6] На час підписання угоди Україна порядкувала п’ятим найбільшим арсеналом протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував 6 млн мін типу ПФМ-1. 27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН.

До слова, Сейм також (нижня палата парламенту Польщі – «Главком») проголосував за вихід з Оттавської конвенції – угоди про заборону використовувати протипіхотні міни.