Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
Україна виходить з міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін
фото: Офіс президента

Оттавська конвенція – міжнародна угода, спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід України з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Про це повідомив нардеп Роман Костенко, інформує «Главком».

«Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території», – йдеться у дописі.

Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін фото 1
скриншот

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про ї́хнє знищення (неофіційно Оттавська конвенція) – міжнародна угода (договір, конвенція), спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня 1997 року. Конвенція набрала чинності 1 березня 1999.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року.[6] На час підписання угоди Україна порядкувала п’ятим найбільшим арсеналом протипіхотних мін у світі (після Китаю, Російської Федерації, США та Пакистану), що дістався їй у спадок від Радянського Союзу та налічував 6 млн мін типу ПФМ-1. 27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН.

До слова, Сейм також (нижня палата парламенту Польщі – «Главком») проголосував за вихід з Оттавської конвенції – угоди про заборону використовувати протипіхотні міни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський міни Роман Костенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 травня Україна повернула тіла 909 полеглих захисників
Росіяни обіцяють віддати 6 тис. тіл. Зеленський пояснив, у чому проблема такого обміну
2 червня, 21:14
Операція України з використанням безпілотників змінила думку експертів про війну
Операція «Павутина» може змінити майбутнє всіх війн – Axios
4 червня, 16:22
Зеленський нагородив понад 30 медійників до Дня журналіста
Зеленський нагородив понад 30 медійників до Дня журналіста
6 червня, 14:13
Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО
Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО
9 червня, 20:21
Зеленський провів нараду з силовиками
Зеленський попередив про загрозу російських ударів по енергетиці
15 червня, 22:27
Кравченко був головою Київської ОВА та нині очолює Податкову
Зеленський запропонував кандидатуру нового генпрокурора
16 червня, 11:33

Політика

Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
Президент відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
Президент відреагував на нічний обстріл України та загибель пілота F-16
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького
Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького
Трамп хоче подарувати Україну Путіну, але йому заважає одна річ – ексгенерал НАТО
Трамп хоче подарувати Україну Путіну, але йому заважає одна річ – ексгенерал НАТО
Фіцо вигадав дивну причину, щоб не їхати в Україну
Фіцо вигадав дивну причину, щоб не їхати в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
49K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
40K
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
16K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua