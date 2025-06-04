Операція «Павутина» може змінити майбутнє всіх війн – Axios

Axios: тріумф українських безпілотників відкриває вікно для майбутніх воєн

Через три місяці після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що Україна «не має козирів», президент Володимир Зеленський розіграв операцію, на яку ніхто не очікував. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Як йдеться в аналізі Axios, операція Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина» завдала кремлівському правителю Путіну серйозного удару.

Провладні блогери порівнюють її з Перл-Харбором, а військові експерти вже встигли назвати новим кошмаром для національної оборони: «З цим можна погодитись: геніальне використання Україною недорогих безпілотників має величезні наслідки не лише для майбутньої цієї війни, а й для майбутнього всіх війн».

Поки Москва відмовлялася від перемир'я на фронті, Вашингтон відкидав введення нових санкцій, а західні партнери не поспішали передавати ЗСУ нові засоби протиповітряної оборони, Київ дійшов простого висновку: якщо міжнародна спільнота не допоможе у перехопленні російських бомбардувальників у повітрі, то доведеться знищувати їх на землі.

Наліт дронів на стратегічну авіацію РФ змусив експертів з нацбезпеки знову обговорювати загрозу використання комерційної інфраструктури, наприклад китайських контейнеровозів у портах Сполучених Штатів Америки, для таємних атак.

Ще минулого року Пентагон попереджав про можливість розробки КНР пускової установки, яку можна розмістити у звичайному вантажному контейнері. Наразі Україна в режимі реального часу здійснила те, що в американському міністерстві оборони моделювали лише на папері.

Операція «Павутина»

Як відомо, масштабна спецоперація Служби безпеки України, проведена 1 червня проти російських авіаційних баз, стала однією з найуспішніших в історії сучасної війни.

Її метою було виведення з ладу стратегічної авіації Росії, зокрема, носіїв крилатих ракет, які регулярно атакували українські міста.

Операція готувалася понад півтора року і включала ретельне планування та координацію. Атаки було здійснено за допомогою безпілотників, які вилітали з припаркованих фур, що дало змогу здійснити удари на великій відстані від українського кордону.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін отримував інформацію про атаки України на територію Росії 1 червня в режимі реального часу.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.