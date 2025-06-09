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Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга повідомив, за яких умов Зеленський візьме участь у саміті НАТО
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Сибіга: Жодна інша третя країна, зокрема Росія, не мають права вето щодо членства України в НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країни-члени НАТО мають підготувати чіткі й потужні рішення щодо зміцнення Сил оборони України, щоб президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Уніан».

У відповідь на запитання, яких саме формулювань Україна очікує в підсумковому комюніке саміту НАТО, що відбудеться 24-25 червня в Гаазі, Сибіга наголосив: «Жодна інша третя країна, зокрема Росія, не мають права вето щодо членства України в НАТО».

«Так, на сьогодні ми можемо не мати консенсусу серед наших союзників, але це наша справа з нашими союзниками», – сказав міністр.

Сибіга також зазначив, що безпека України та євроатлантична безпека є нерозривно пов’язаними. Він підкреслив, що Україна не виступає прохачем. Навпаки, сьогодні вона є державою, здатною посилити систему безпеки, її конфігурацію та архітектуру в усьому євроатлантичному регіоні.

Нагадаємо, як повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі. Брекельманс також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Саміт відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт.  Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів. Мета візиту Трампа офіційно не озвучена, очікується, що він приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі – місті, де народився нинішній генсек НАТО Марк Рютте.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виступали проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня 2025 року в Гаазі.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський Андрій Сибіга

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